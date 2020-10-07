Двое игроков сборной Франции не сыграют в матче с Украиной из-за самоизоляции

6 октября у 26-летнего защитника клуба “Лион” и сборной Франции Лео Дюбуа подтвердился положительный результат на COVID-19, сообщается на сайте Федерации футбола Франции. Он уже отправился на самоизоляцию, потому не сможет сыграть в сегодняшнем товарищеском матче со сборной Украины. На поле Дюбуа собираются заменить Ферланом Менди, который выступает за клуб “Реал”.

Защитник “Лиона” вынужден будет пропустить не только сегодняшнюю игру против сборной Украины, но и матчи против Португалии и Хорватии, которые запланированы на 11 и 14 октября.

Фото: leparisien.fr

Также матч со сборной Украины пропустит 25-летний полузащитник “Ювентуса” Адриен Рабьо. Тренер французов Дидье Дешам заявил, что игрок проведет 5 дней на самоизоляции, поскольку контактировал с теми, у кого подтвердили COVID-19. Матч против Португалии 11 октября ему, вероятнее всего, тоже придется пропустить.

Напомним, перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины, голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, диагностировали коронавирус. Положительный результат теста также у шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича.