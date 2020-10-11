"Мы сыграли почти идеально". Главный тренер Германии считает, что у Украины не было шансов победить

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы своей команды в Киеве над сборной Украины (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Мы провели великолепный матч, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. У соперника хорошая команда, но мы были лучше", – сказал Лев.

По его словам, Германия имела гораздо больше возможностей забить и полностью контролировала ход поединка.

"Мы сыграли почти идеально", – сказал он.

Напомним, сборная Украины в Лиге наций уступила Германии 1:2.