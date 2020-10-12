Фьюри отказался от третьего боя с Уайлдером

Третий бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером сорвался. Об этом сообщил сам Фьюри, пишет The Athletic.

Британец заявил, что ему надоели постоянные переносы даты боя со стороны команды Уайлдера, поэтому он больше не собирается ждать и намерен двигаться дальше.

"Я с нетерпением ждал возможности снова разгромить Уайлдера. Быстрый и легкий бой. Но Уайлдер и его команда не могли определиться с датой. Они действительно не хотят драться с линейным чемпионом в супертяжелом весе. Они знают, чем это заканчивается. Мир знает, чем это закончится: снова Уайлдер окажется на заднице", – сказал Фьюри.

Он заявил, что сторона американца уже трижды просила о переносе поединка.

" Меня просили перенести бой на декабрь – я согласился провести поединок 19 декабря. Затем они снова попытались перенести бой, уже на следующий год. Я тренировался. Я был готов. Но это было уже слишком. Я двигаюсь дальше", – сказал Фьюри.

Он пообещал, в конце следующего года стать единственным чемпионом в супертяжелом весе.

"Я лучший боксер ​​в мире… Двукратный чемпион журнала Ring в тяжелом весе. Чемпион WBC в супертяжелом весе. И до конца 2021 года я буду единственным человеком на земле, имеющим чемпионский пояс в супертяжелом весе", – добавил Фьюри.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бое в феврале текущего года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.