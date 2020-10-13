Допустил грубую ошибку: в Уганде футболиста до смерти забили товарищи по команде

В Уганде в прошлую субботу погиб один из местных футболистов, подвергшийся нападению со стороны товарищей по команде, сообщает Daily Monitor.

Во время товарищеского матча между двумя аматорскими командами 22-летний центральный защитник Черчилл Овачи допустил грубую ошибку, которая привела к взятию ворот. После пропущенного гола одноклубники набросились на Овачи и жестоко избили его, но их вовремя разняли.

Уже после игры произошла еще одна рукопашная между футболистами, которая закончилась для Овачи обмороком.

Спортсмен был доставлен в ближайшую больницу, где через несколько часов умер.

По факту смерти заведено уголовное дело. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны.

Ранее в матче второго тура женского чемпионата Франции между "Лионом" и "Реймсом" (3:0) произошел грубый эпизод. В дополнительное время игры 19-летняя футболистка "Лиона" Сельма Баша пыталась достать мяч, но в итоге "влетела" ногой в голову 23-летней нападающей "Реймса" Мелиссе Эррере.

Отметим, ранее королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил девушке, занимающейся футболом, выступать за мужскую команду "Фоарут". Теперь 19-летняя Эллен Фоккеме будет наравне с мужчинами представлять любительский клуб в четвертом дивизионе страны в сезоне-2020/21.