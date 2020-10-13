Сенсация на "Олимпийском": Сборная Украины обыгрывает в Лиге наций Испанию 1:0

Национальная сборная Украины играла с Испанией в Лиге наций после трех поражений подряд, что, конечно же, не добавляло оптимизма болельщикам. Кроме того, команда испытывала огромные кадровые проблемы – к травмированным и заболевшим коронавирусом игрокам еще добавился дисквалифицированный Руслан Малиновский, который накануне покинул расположение сборной из-за перебора желтых карточек.

Главный тренер команды Андрей Шевченко перед матчем не скрывал, что предстоит тяжелейший поединок, но в то же время отметил, что игроки серьезно настраиваются на игру и постараются использовать малейшие шансы.

"Ждем тяжелейшую игру...Многое будет зависеть от того, как мы сыграем в обороне. Мы должны сыграть компактно и агрессивно…Знаем, что они (сборная Испании) приехали в своем лучшем составе. Их структура игры не очень сильно меняется. Они очень активно играют на флангах с атакующими игроками, которым нельзя давать принимать мяч и пространство за спиной, потому что они очень быстрые, обладают хорошим дриблингом. Для нас будет важно, как мы будем подстраховывать друг друга и вовремя перемещаться", – сказал главный наставник сборной перед началом встречи.

После стартового свистка инициативой ожидаемо завладели испанские футболисты.

Испанцы строили свои атаки в основном через правый фланг, делая навесы в штрафную. Наши футболисты плотно оборонялись, но при первой возможности старались выйти в контратаку.

На 11 минуте наш голкипер Георгий Бущан совершил первый сейв. Он парировал опасный удар из пределов штрафной под перекладину в исполнении Родриго. На 15 минуте наш вратарь опять спас команду, отразив удар оказавшегося перед ним Фати .

Испания много владела мячом, но наши футболисты плотно и внимательно играли в обороне, перекрывая зоны для развития атак.

На 22-й минуте Бущан сделал третий сейв после штрафного в исполнении Рамоса.

Стоить отметить, что хотя испанцы владели инициативой, наша команда тактически грамотно построила позиционную оборону. И хотя случались ошибки, в целом, грубых провалов не было. На перерыв команды ушли без забитых голов.

Украинская команда очень активно начала второй тайм. На 48 минуте Ярмоленко протянул мяч, отдал на Сидорчука, который пробросил мимо защитника, а дальше Зубков замыкал с пары метров, но не попал нормально по мячу. Отличный момент, но судья моментом ранее зафиксировал вне игры.

Испанцы буквально отбивались от атак сборной Украины, но постепенно выровняли игру и стали наседать на наши ворота.

Наши отчаянно защищались, несколько раз снова выручил Бущан.

На 75 минуте случилось, то, что не ожидали даже самые большие оптимисты. Бущан выбил мяч на Караваева, тот отдал в центр на Ярмоленко, который выдал пас вперед на Цыганкова, а тот пробил мимо вратаря испанцев. Украина повела в счете 1:0.

После пропущенного мяча сборная Испании пошла на штурм. Но украинские футболисты самоотверженно держали оборону, не стесняясь выбивать мяч подальше от ворот.

Герой матча Виктор Цыганков

Последние минуты проходили волнительно, но наша команда выстояла, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности. Достойная победа против статусного соперника!