Всего за 3,13 секунды: парень установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика (видео)

Макс Парку — чемпион мира по спидкубингу и занимает первое место в мире в нескольких категориях. Парню удалось побить предыдущий рекорд на 0,34 секунды.

Специалисту по спидкубингу Макс Парку удалось развязать головоломку кубика Рубика за потрясающие 3,13 секунды, сообщает Cursorinfo.

Парку является чемпионом мира по спидкубингу и занимает первое место в мире в нескольких категориях. Предыдущий рекорд парню удалось побить на 0,34 секунды.

Он участвовал в разных турнирах по сборке кубика Рубика по всему миру. Так, в сентябре прошлого года Макс Парку стал автором мирового рекорда, собрав пять кубиков 3х3х3 за 4,86 ​​секунды.

Эксперт по спидкубингу за пару месяцев до этого на турнире собрал один кубик 3х3х3 за 3,63 секунды. После этого он уступил мировому рекордсмену Юшенгу Ду, собравшему один кубик Рубика 3х3х3 всего за 3,47 секунды. Однако теперь вернулся с реваншем и 12 июня собрал кубик за 3,13 секунды.

Справка: спидкубинг (от английского "speedcubing") представляет собой увлечение cборкой кубика Рубика и других похожих головоломок на скорость. Этот вид деятельности привлекает людей разных возрастом, среди которых как тинейджеры, так и совсем маленькие дети. Первые соревнования по спидкубингу прошли в Будапеште в 1982 году.

28 апреля 2015 года Фокус писал о том, что подросток собрал кубик Рубика за 5,25 секунды. Американец Коллин Бернс побил предыдущий мировой рекорд (5,55 секунды, 2013 год) с третьей попытки.

Ранее, 18 октября 2011 года, сообщалось о том, что робот побил мировой рекорд человека, собрав кубик Рубика. Робот CubeStormer II, построенный из конструктора Lego, смог собрать кубик Рубика за 5,35 секунды.