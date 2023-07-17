Взгляды прохожих утомляют: "самая сексуальная хоккеистка" в мире устала от внимания (фото)

Микайла Демайтер защищала ворота канадского клуба Bluewater Hawks, но после травмы, полученной в 19 лет, переквалифицировалась в модель. Теперь в ее Instagram 2,4 млн подписчиков.

Канадка Микайла Демайтер (Mikayla Demaiter), которую прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, жалуется на излишнее внимание с стороны окружающих. Оборачивающиеся головы, по словам экс-голкипера, она замечает повсюду, где бы ни находилась. Об этом она рассказала в своем очередном посте в Instagram.

Возможно, самая сексуальная хоккеистка в мире Возможно, самая сексуальная хоккеистка в мире Возможно, самая сексуальная хоккеистка в мире Возможно, самая сексуальная хоккеистка в мире

Прежде Демайтер защищала ворота клуба Bluewater Hawks из Канадкой провинциальной женской лиги. Но после полученной в 19 лет травмы решила сменить профессию — и переквалифицировалась в модель.

Многие подписчики считают бывшую спортсменку самой красивой женщиной в мире

Вместо вратарского шлема, защиты для шеи, специальных щитков с подушками и защиты груди теперь ее чаще можно видеть в откровенной одежде для подписчиков. На Instagram 22-летней канадки уже подписалось свыше 2,4 млн пользователей.

У нее также 1,9 млн поклонников в TikTok и около 100 тысяч в Twitter.

Накануне в своем Instagram она выложила видео во время прогулки по улице в зеленых шортах и коротком топе. К публикации добавила подпись: "Оборачивающиеся головы повсюду, куда бы я ни шла. Это несколько утомляет, но кому-то же нужно это делать".

Многие подписчики считают бывшую спортсменку самой красивой женщиной в мире

"Бомба, возврат в классическую эпоху", — написал один из пользователей.

"Самая красивая леди в этом мире", — добавил еще один поклонник.

В июне 2020 года она сообщила своим фанам, что прощается с хоккеем.

Она была голкипером хоккейного клуба Bluewater Hawks из города Стратрой (провинция Онтарио).

Но из-за травмы колена решила построить карьеру в модельном бизнесе

22-летняя канадка собрала внушительную аудиторию в соцсетях: только в Instagram у нее 2,4 млн подписчиков.

Микайла Демайтер повесила коньки на гвоздь и сейчас вместо шлема и защитной хоккейной экипировки теперь ее чаще можно видеть в бикини и прочем подобном одеянии

"Дорогой хоккей, пришло время перевернуть страницу и перейти к следующей главе моей жизни. Впервые ты не будешь моим главным предметом внимания", — говорилось в прощальном послании, которое сопровождало фото в хоккейных воротах.

Прощальное послание

Она упомянула о том, что спорт помог ей путешествовать и познакомил со множеством друзей. Хоккеистка-модель также отметила, что спорт научил ее многому и благодаря приобретенным навыкам теперь она сможет добиться успеха на новом поприще.

Возможно, самая сексуальная женщина в мире

"Все еще будут ранние подъемы по утрам, новые приключения и новые друзья. Благодарю за все", — написала девушка, которая часто делится с подписчиками ярким контентом, а на одном из сайтов для премиум-пользователей уже собрала 600 тысяч поклонников.

Напомним, что в декабре 2022 года на матчах Чемпионата мира по футболу катарские шейхи "не одобряли откровенных нарядов" мисс Хорватии Иваны Кнолл. Но все же дружно снимали ее на свои телефоны, всякий раз когда она появлялась на трибунах.

Также сообщалось, что 50-летняя Хайди Клум в минималистичном бикини отдохнула с мужем на Сардинии.