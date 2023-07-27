"Это провокация": глава Минспорта Украины отреагировал на скандал с фехтовальщицей Харлан

В Национальном олимпийском комитете утверждают, что во время встречи федерации фехтования Украины с членами Международной федерации обсуждался вопрос, что украинские спортсмены не будут пожимать руки спортсменам под нейтральными флагами.

Украина заранее предупредила организаторов чемпионата мира по фехтованию, что ее спортсмены не будут жать руку "нейтральным" атлетам из России. Об этом заявил член Исполкома международной федерации фехтования, министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, сообщает "Суспільне. Спорт".

"Вчера была встреча федерации [фехтования Украины] — президента, главного тренера — с членами международной федерации. Они также отметили, что наши спортсмены не будут жать руку, они предоставят "салют", поздравят и уйдут с дорожки. То, что мы видели — это провокация спортсменки под нейтральным флагом. Мы видели, что она делала конкретно провокацию против Ольги Харлан", — заявил Вадим Гутцайт.

По его словам, решение о дисквалификации Ольги Харлан принял организационный комитет чемпионата мира.

На своей странице в фейсбук президент НОК Украины заявил, что гордится поступком Ольги Харлан.

"Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная Победа страны и твоя совсем скоро!" — написал он.

Напомним, что украинская спортсменка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но после боя отказалась пожать ей руку. На протянутую руку россиянки украинская фехтовальщица выставила перед собой саблю и ушла с дорожки.

Харлан победила Смирнову в 1/32 финала со счетом 15:7. Россиянка в свою очередь подала жалобу о нарушении украинкой правил Международной федерации и 50 минут просидела на площадке, ожидая решения комитета.

По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен. Ольгу Харлан дисквалифицировали, а победу одержала ее соперница. Следующий бой Харлан против Йоаны Илиевой из Болгарии не состоялся. Победительницей автоматически признали оппонентку Ольги Харлан.

В Федерации фехтования Украины заявили, что будут оспаривать решение комитета о дисквалификации украинской спортсменки, но о возвращении Ольги Харлан сейчас в турнир речь уже не идет.