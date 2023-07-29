Странная метаморфоза: звезда "Челси" завязал с футболом в 29 лет, чтобы ходить голым по горам (фото, видео)

Андреас Шюррле подробно документирует альпинистские достижения в Instagram — с довольно внушительной базой подписчиков, которые насобирались за время выступлений на футбольном поле.

У него была блестящая карьера — даже поднимал над головой кубок Чемпионата мира со сборной Германии в 2014 году, однако неожиданное решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 29 лет, будучи в полном расцвете сил, оказалось достаточно неожиданным для болельщиков. Но со своими без малого 5 млн подписчиков в Instagram но регулярно поддерживает связь.

Андреас Шюррле объяснил, что устал от нарастающего чувства одиночества и кажущейся бесконечной конкуренцией с другими — то есть от того, что имманентно присуще миру профессионального спорта.

Андреас Шюррле

Карьеру полузащитник завершал в Дортмундской "Боруссии", а после совершенно ушел из футбола, не следуя привычному карьерному пути многих коллег.

Вместо тренерского поприща или должности функционера в каком-нибудь клубе в свои 32 года Шюррле предпочитает карабкаться на заснеженные вершины. Он подробно документирует альпинистские достижения в Instagram, с довольно внушительной базой подписчиков, которые насобирались за время выступлений на зеленых газонах.

Андреас Шюррле

На минувшей неделе он посреди ночи отправился в восьмичасовой подъеме на самую высокую точку в Германии.

"2 часа ночи, тишина, полное истощение, еще остается пять часов до вершины, холод, миллион вопросов в моей голове", — так бывшая звезда "Челси" подписал видео, снятое во время подъема на высоту Цугшпитце, — около 3000 метров.

Позже он опубликовал видео погружения в ледяной водопад.

В январе этого года он также рассказал, что пытался выполнить челлендж "Айсмена", разработанный нидерландским экстремалом Вимом Хофом — культовой фигурой для его многочисленных почитателей.

Экстремал Вим Хоф

63-летний мужчина известен тем, что поднялся на гору Килиманджаро в одних шортах и простоял в ящике со льдом рекордные 112 минут.

Гуру холода популяризирует стихию в качестве средства от депрессии, якобы при полном погружении уровень адреналина возрастет в 6,4 раза, а допомина — в 3,5.

По словам бывшего футболиста этот челлендж оказался для него самым сложным испытанием в жизни. Он был одет только в ботинки, перчатки и шорты.

Андреас Шюррле Андреас Шюррле Андреас Шюррле Фото: Instagram

"Опыт, который никогда не забуду. Минус 19 градусов, ветер 100 км/ч нам в лицо, снег и лед. Что я выяснил: мое тело сильнее, чем я думал. Если приложу к этому еще и разум, и душу, смогу достичь всего", — написал Шюррле.

Все дело в том, чтобы выйти за пределы возможного и обрести свою силу, ответил экс-звезда Бундестим фану, который усомнился, действительно ли столь радикальный подход идет на пользу здоровью.

Напомним, что молодежная сборная Украины по футболу получила нового тренера. Руководить бывшими подопечными Руслана Ротная будет испанский специалист Унаи Мельгоса.

Также сообщалось, что Андрей Шевченко выступает за полный запрет на участие в любых соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.