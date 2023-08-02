Эпичный финал: иранские футболисты избили россиян на соревнованиях в Уфе

Спортсмены из Иранской Республики были недовольны тем, что судья не вовремя дал финальный свисток и назначил спорный пенальти, после чего они набросились на соперников с кулаками.

На первых летних Сурдлимпийских играх, организованных в Уфе, произошла массовая потасовка между футболистами сборных России и Ирана. Драка возникла из-за недовольства спортсменов по поводу работы арбитра, которого они считали однозначно поддерживающим хозяев турнира. Об этом информирует портал Sport24.

По предоставленным данным, иранская сборная победила российскую со счетом 2:1. Однако к основному времени матча было добавлено пять минут, в концовке которых арбитр принял решение о назначении пенальти в ворота гостей.

Такое решение судьи вызвало ярость у иранских футболистов. Команда и их тренеры были недовольны тем, что арбитр не прервал игру после истечения пяти добавленных минут. Их раздражение обострилось еще больше, когда был назначен пенальти в пользу соперников.

В результате главный тренер иранской команды принял решение увести своих игроков с поля. Это привело к тому, что команда была признана технически проигравшей, а сборной России вручили кубок за первое место.

Иранские футболисты даже не явились на церемонию награждения, проявив свое несогласие с решением судьи и несогласие с результатом матча.

Напомним, что в Чехии во время матча низшего дивизиона чемпионата Чехии между командами "Горомержице" и "Велке Пршилепы" произошел скандал. Тренер команды гостей Ян Котвас оскорбил 22-летнего украинского футболиста Марьяна Федишина.