Взял автограф — потерял работу: уборщика стадиона уволили после общения с Месси

Кристиану Саламанке повезло встретить Месси и получить на футболку сборной Аргентины автограф легендарного футболиста, но согласно договору "приставать" к звездам во время работы запрещено.

Молодой колумбиец Кристиан Саламанка, работающий в Майами уборщиком на стадионе потерял работу после того, как взял у своего футбольного кумира Лионеля Месси автограф. При этом молодой человек не отчаивается и говорит, что оно того стоило. Об этом пишет аргентинская газета La Nacion.

Мужчина признался что ему приходилось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы у стадиона. Однажды перед матчем приехал автобус клуба "Интер Майами", из которого последним вышел Месси. Саламанка понял, что ему улыбнулась удача и он подбежал к легендарному футболисту, чтобы попросить у него автограф.

Кристиан Саламанка счастлив, что получил автограф самого Лионеля Месси

"Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира!" И он повернулся посмотреть. Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней была футболка Аргентины", — рассказал молодой человек.

Однако его счастье оказалось весьма мимолетным, так как сразу же подошла охранники, которые вывели его за территорию и сказали ему что он теперь безработный.

Дело в том, что работникам стадиона, согласно должностным инструкциям, строго запрещено "приставать" к футболистам. Сотрудников сразу предупреждают о том, что им нельзя фотографироваться или брать автографы со звездами во время выполнения своих обязанностей. Поэтому Саламанка и потерял работу, хотя не жалеет ни об одной секунде, проведенной с Месси.

"Оно того стоило", - сказал Саламанка после того, как был уволен

"Каждая секунда этого момента того стоила", — сказал Саламанка, попросив при этом телефон позвонить жене, которая тоже работает на стадионе, чтобы она забрала его вещи с работы.

Ранее сообщалось, что семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси перешел в клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов, в числе которых — бывший английский футболист Дэвид Бекхэм. По словам футболиста, он склонен к тому, чтобы вернуться в "Барселону", однако пока это невозможно из-за финансовых сложностей, постигших испанский клуб.