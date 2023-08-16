Испания: новая точка на карте проекта Olympic Dreams

Пятый международный лагерь проекта Olympic Dreams состоялся в Валенсии.

Участники Olympic Dreams собрались на тренировку в Испании

Испания стала следующим этапом проекта Olympic Dreams, торжественное открытие которого прошло под эгидой Почетного консула Украины в Валенсии г-на Пабло Гиль Лопеза. Молодые украинские спортсмены приняли участие в учебно-тренировочном кемпе Judo Valencia Training Camp, удостоенного вниманием уважаемых гостей.

Общий указатель к олимпийским вершинам

Это уже пятый большой кэмп в рамках проекта Olympic Dreams, который мы проводим в дружественных странах, отметил идеолог проекта Анатолий Бойко. На этот раз наша команда юных дзюдоистов встретила теплый прием Королевства Испании, за что – благодарность Почетному консулу Украины в Валенсии. Системный подход в реализации нашей стратегической цели – поддерживать олимпийский резерв Украины – приносит свои плоды, отметил меценат. Новым подтверждением его слов является серебряная и бронзовая олимпийские медали подопечной проекта Анны Олейник-Корнийко, полученные ею на недавних Юношеских олимпийских играх в Мариборе.

Инициатор проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко (слева) и Почетный консул Украины в Валенсии Пабло Гиль Лопез (справа)

Звездные спортсмены звездных тренеров

Одна из сильнейших команд украинских молодых спортсменов, воспитанников Карена Балаяна и Александры Старковой, благодаря проекту Olympic Dreams приняла участие не только в тренировке. Дети имели возможность обменяться опытом с 500 дзюдоистами из разных стран, которые находились на олимпийских сборах в Валенсии. В многочисленных поединках в формате "рандори" украинские участники отрабатывали стратегию поведения, контроль пространства и соперников, технические приемы, выносливость и гибкость мышления.

Двигайся вперед, несмотря ни на что

Дух и страсть, с которыми молодые спортсмены продолжают тренировки во время войны на родине, действительно поражают и вдохновляют многих. Olympic Dreams делает чрезвычайно важную работу – работает над обеспечением украинских спортсменов равными возможностями наряду с представителями других стран, подчеркнул во время торжественного мероприятия Почетный консул Украины в Валенсии Пабло Гиль Лопез.

Путешествие с настоящими ценностями

Olympic Dreams – это не только соревнование, но и возможность донести украинские ценности международному сообществу. Показ вышиванок от бренда THE SVOE, прошедший во время мероприятия, подтвердил эту важную миссию. Среди гостей и партнеров мероприятия были:

Почетный консул Украины в Валенсии Пабло Гиль Лопез;

Меценат фонда "Майбутнє — дітям" Анатолий Бойко;

Основательница фонда DAMARK Люсия Задорожная;

Главный тренер женской олимпийской сборной Израиля по дзюдо Шани Хершко;

Основательница Олимпийского спортивного кемпа по дзюдо в Валенсии и член Федерации дзюдо Валенсии Лаура Гомес Ропинон;

Представители украинской диаспоры в Испании.

Единение спорта и надежды

Важную роль в проведении мероприятия сыграла благотворительная организация DAMARK ONGD Humanitaria и Лаура Гомес Ропинон, которая не только основала Олимпийский спортивный кемп по дзюдо в Валенсии, но и предоставляет приют украинским спортсменам в это нелегкое время.

Олимпийские мечты сбываются

Проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams поднимал флаг Украины на многих международных аренах. За полтора года было успешно проведено пять спортивных сборов: в Израиле, Греции, Республике Кипр, Словакии и Испании. Проект получил поддержку Министерства молодежи и спорта Украины, НОК Украины в Киевской области, Ирпенского городского совета, Федерации дзюдо Украины и многочисленных посольств принимающих стран.

Проект Olympic Dreams ни на миг не останавливается, потому что спорт не прощает пауз. Команда проекта окружает молодых атлетов – олимпийский резерв Украины – поддержкой и созданием условий для достижения пиковых высот.