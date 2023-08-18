"Это позор": тренер "Ариса" возмутился реакцией игроков "Динамо" на кричалки о Путине (видео)

Украинский футбольный клуб по сумме двух матчей с трудом выбил из Лиги Конференций скромную греческую команду, но главные страсти "кипели" уже после самого поединка.

Киевское "Динамо" поздно вечером 17 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций обыграло греческий "Арис" в серии послематчевых пенальти. Уже после игры на поле стадиона "Джулешти" в Бухаресте между футболистами клубов произошла стычка, а главный тренер греческой команды Толис Терзис обвинил украинских футболистов в неподобающем поведении, пишет издание Sportal.gr.

Что произошло

Сразу после того, как игрок греческого клуба Мозес Одубаджо не забил с одиннадцатиметровой отметки, игроки киевского "Динамо" побежали к трибунам, где находились фанаты "Ариса", чтобы продемонстрировать им букву "А":

Игроки "Динамо" возле трибуны с фанатами "Ариса" Фото: Скрин видео

Похоже, что так футболисты киевского клуба отреагировали на поведение фанатов во время первой игры между клубами в Греции. Тогда в Салониках болельщики принесли на трибуны стадиона "Клеантис Викелидис" баннер с руганью в адрес защитников "Азовстали", назвав их "нацистами".

Скандальный баннер греческих болельщиков в адрес защитников "Азовстали", Фото: Скрин видео

В Румынии, в ответ на жесты игроков "Динамо" греческие болельщики скандировали "Путин". В конце концов все привело к небольшим разборкам между футболистами обеих команд прямо на футбольном поле.

Разборки между игроками "Динамо" и "Ариса" Фото: Скрин видео

"Динамо" должно быть стыдно" — главный тренер "Ариса" недоволен украинскими футболистами

По мнению Толиса Терзиса, игроки неподобающим образом отреагировали на свою победу в матче. Происходящие после игры события он назвал позором.

"Стыдно для такого великого клуба с отличными футболистами подходить к болельщикам соперника и показывать какие-то жесты. Вы не имеете права подходить и жестикулировать. Наши фанаты, которые приехали нас поддержать, молодцы. Мы клуб, который категорически выступает против насилия и пытается его предотвратить. Позор тому, что произошло", – сказал он.

Тем временем нешуточные страсти кипели и на послематчевых пресс-конференциях главных тренеров команд. Так, по информации пресс-службы "Динамо", брифинг наставника клуба Мирчи Луческу завершилась досрочно.

"На послематчевой пресс-конференции греческие журналисты провоцировали Луческу. Они были недовольны тем, что футболисты "Динамо" встали на защиту героев и передали "привет" фанам "Ариса" после победы. После этого пресс-конференция закончилась", — сказано в сообщении.

Отметим, что победа над "Арисом" позволила киевскому клубу пройти в стадию плей-офф Лиги конференций. Следующим соперником украинцев станет турецкийй "Бешикташ".

К слову, в прошлом еврокубковом сезоне "Динамо" противостояло еще одному турецкому гранду — "Фенербахче", болельщики которого тоже отличились любовью к российскому диктатору:

Напомним, ранее в Чехии во время матча низшего дивизиона между командами "Горомержице" и "Велке Пршилепы" произошел скандал. Тренер команды гостей Ян Котвас набросился с оскорблениями на 22-летнего украинского футболиста Марьяна Федишина.