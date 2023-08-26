Усик и Дюбуа: британец попытается усыпить чемпиона, у которого "мастерство и судьба воина-победителя"

По словам бывшего тренера Александра Усика, который сейчас работает с Даниелем Дюбуа, победа нокаутом — единственная стратегия его подопечного в поединке против украинца. И нет смысла пытаться его перехитрить.

Взвешивание перед поединком Александра Усиком и уроженцем Лондона Даниеля Дюбуа показало, что британец уменьшил свой вес до минимума с 2017 года, до 105 кг. В свою очередь, вес Усика, который готовится защитить свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, составляет 100 кг. Об этом сообщает Talksport.

Столько же украинец весил и в прошлом году когда выходил на ринг против соотечественника Дюбуа — Энтони Джошуа.

Усик - Дюбуа взвешивание

В подготовке к поединку команда британского панчера делала ставку на его преимуществе в силе и весе, но вечером в субботу 26 августа на открытой площадке стадиона польского футбольного клуба "Шленск" он будет только на 5 кг тяжелее украинца.

Усик - Дюбуа

Это обстоятельство удивило и испугало поклонников, поскольку многие рассчитывали именно на удар как на одну из сильных сторон Дюбуа. Нокаутировать Усика за счет одного точного удара — стратегия ведения боя британца.

"Я мало что знал о весе Дениеля, но думал, что разница будет заметнее!" — написал один из пользователей.

"Похоже, Дюбуа немного сдал, думаю, у него обычно вес больше", — комментировал еще один любитель бокса.

Бывший тренер Усика сейчас работает с Дюбуа

Экс-тренер Усика Джеймс Али Башир, который сейчас работает в команде Дюбуа, называет своего подопечного большим сильным парнем.

"Это то, с чем и нужно выходить на ринг. Не стоит пытаться перехитрить Александра Усика, он непревзойденный профессионал, это не пройдет, — пояснил он. — Выходишь и используешь то, что дал тебе Бог: силу удара и молодость".

Башир также отметил, что украинец на одиннадцать лет старше сегодняшнего оппонента. Если Дюбуа ударит любого тяжеловеса, а не только Александра Усика, будут проблемы.

Башир ожидает тяжелого поединка для Дюбуа, но считает, что за счет серии ударов у него появятся возможности нокаутировать Усика.

"И, на мой взгляд, это единственный способ выиграть этот бой, нам нужен нокаут, нам нужно усыпить его", — заявил он.

Эксперты называют Александра Усика явным фаворитом предстоящего боя с Даниелем Дюбуа. "Украинец мастеровитее, у него более разнообразный набор навыков, и судьба воина-победителя", чего достаточно, чтобы огорчить британского панчера на ринге субботним вечером, отмечает обозреватель The Guardian Барни Роней.

Дюбуа — о Майке Тайсоне и изнурительных тренировках

Дюбуа называет своим кумиром Майка Тайсона и утверждает, что, будучи тинейджером, отжимался на костяшках по три часа безостановочно.

"Я мог сделать тысячи отжиманий за три часа. Теперь я отжимаюсь только в течение 30 минут", — говорил Дюбуа в одном из своих интервью.

Тайсона же он считает воплощением бокса.

"Он вывел его на экстремальный уровень, но в этой игре люди получают травмы и рискуют жизнью. Тайсон был моим героем. Мне нравится его агрессивность. Стараюсь находить в ней для себя вдохновение", — говорил о своем герое соперник Усика.

Напомним, что украинский чемпион Александр Усик заработает за бой с Даниелем Дюбуа гораздо меньше 49 млн евро, которые получил за бой против Энтони Джошуа.

Также сообщалось о том, какие коэффициенты букмекеров на бой Усика и Дюбуа.