Александр Усик будет "обязан" выйти на ринг против Тайсона Фьюри после боя с Дюбуа, — промоутер

По словам Александра Красюка, весь мир хочет увидеть бой Фьюри – Усик. Даже люди, весьма далекие от бокса.

Александр Усик "обязан" встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри после боя с Даниэлем Дюбуа. Такое заявление сделал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк. Об этом сообщает The Sun.

36-летний Усик, судя по всему, был готов сразиться с 35-летним Фьюри, однако переговоры между представителями боксеров в начале этого года ни к чему не привели.

По той причине, что не удалось договориться, соперником Усика стал Даниэль Дюбуа, а Тайсону Фьюри придется сразится со звездой UFC Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке в октябре.

Говоря о перспективе боя Усика с Фьюри, промоутер Усика Александр Красюк сказал, что "провести этот бой — наша обязанность".

"Весь мир хочет увидеть этот бой. Не только мы или те, кто занимаются боксом, но и весь мир. Люди, которые ничего не знают о боксе, хотели бы увидеть бой сразу за четыре пояса впервые в эпоху четырех поясов", — сказал Красок.

Он обещает сделать все возможно, чтобы этот, пока гипотетический, поединок все же состоялся.

У Усика безупречная статистика 20 побед и 0 в графе поражений, с тех пор, как он перешел в профессионалы в 2013 году.

Первоначально выступая в тяжелом весе, он смог подняться на вершину супертяжелого дивизиона после того, как завоевал пояса, выходя на ринг против Энтони Джошуа после победы на лондонском стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" в сентябре 2021 года.

Затем он выиграл и матч-реванш в Саудовской Аравии, что стало подспорьем для разговоров о поединке с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что в поединке Усик и Дюбуа: британец попытается усыпить бдительность украинского чемпиона, у которого "мастерство и судьба воина-победителя".

Ранее сообщалось, как изменились коэффициенты букмекеров на бой Усика и Дюбуа.