"Порту" – "Шахтер" 5:3: злой гений "горняков" Галено отправил украинцев в Лигу Европы (видео)

"Шахтер" уступил "Порту" в сверхрезультативном матче в Португалии и вылетел из Лиги чемпионов. Игра проходила практически под полным контролем португальцев и завершилась с итоговым счетом 5:3.

Призрак предыдущего матча между "Порту" и "Шахтером" навис над "Эштадиу ду Драгау" уже с первых минут. Украинская оборона ошибалась под высоким прессингом техничных португальцев. Одна оплошностей привела к прострелу в центр штрафной и скидке на Вендерсона Галено, который практически занес мяч в пустые ворота.

"Порту" забил, получил преимущество (для выхода в плей-офф ЛЧ было достаточно не проиграть) и отдал мяч "Шахтеру", которого практически не выпускал из штрафной площади в первые полчаса.

Хозяева основательно держали гостей под высоким прессингом, "горняки" же пытались продвинуться короткими перепасовками. Одна из попыток в конце концов была удачной.

Результат матча "Порту" — "Шахтер"

Защитникам "Шахтера" удалось совершить первый выход из обороны в атаку только на 27-й минуте. Транзитом через среднюю линию мяч доставили в район левого нападающего, откуда навесил Николай Матвиенко. Голкипер Кошта снял мяч с головы Даниила Сикана, тот отлетел к Зубкову — последовал сброс под удар Гочолеишвили на линию штрафной. Но кипер вытянул круглого из левой "шестерки".

Следующая атака "горняков" неожиданно, пожалуй, для всех оказалась голевой. Зубков получил мяч в зоне правого крайнего, и лайсмен поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Но венгерский арбитр Виктор Кашшай игру продолжил. Зубков отдал на свободного Сикана, и тот закатил мяч в сетку. Офсайд в итоге не было, а гол засчитали.

Бурные протесты горячих португальцев привели только к желтым карточкам, в том числе главному тренеру Сержиу Консейсау.

Но стоило "Порту" несколько взвинтить обороты, как контуры сценария первого матча этих команд вновь заметно проявились.

Футболист хозяев обыграл защитника гостей у углового флага и отдал на линию штрафной на Вендерсона Галено, и тот неотразимо пробил из-под футболиста "Шахтера". Это уже четвертый гол бразильца в текущем розыгрыше ЛЧ, и все — в ворота Дмитрия Ризныка.

Вендерсон Галено

Второй тайм "Порту" начал с атак, и на 62-й минуте встречи иранец Мехди Тареми увеличил отрыв в счете после ошибок обороны "Шахтера". Контригры у гостей практически не просматривалось до 73-й минуты, когда Даниил Сикан продавил оборону хозяев и сократил отставание после двойного рикошета.

Гол Даниила Сикана

На 75-й минуте защитник Пепе, которому в феврале исполнится 41 год, переправил мяч в ворота после углового и повторно стал самым возрастным футболистом, забившим в Лиге чемпионов. Обновил свой же рекорд.

Гол Пепе

На 82-й минуте вышедший на замену сын главного тренера Франсишку Консейсау воспользовался очередной ошибкой защиты "горняков" и забил свой мяч. Окончательный же итог подвел на замену Эгинальдо: 5:3.

"Порту" — "Шахтер": статистика матча Лиги чемпионов

Таким образом, "Порту" вышел в плей-офф ЛЧ, а "Шахтер" продолжит сезон в Лиге Европы.

Напомним, что в своих интервью после недавних матчей в португальской Примейра-лиге Сержиу Консейсау обозначил ряд уязвимостей своей команды. Среди прочего, он говорил о возрастном центре обороны и о том, что приходится привлекать футболистов из команды B.

Также сообщалось, что "Шахтер" гарантировал себе евровесну за счет победы в предыдущем матче против "Антверпена".