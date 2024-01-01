"Победить Усика": у Джошуа бросили новый вызов украинскому чемпиону

По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джшоуа хочет быть участником больших боев, выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) твердо намерен провести третий бой с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО). Главным инициатором этой встречи в ринге выступает его новый тренер Бен Дэвисон. Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Согласно плану развития карьеры, британец должен вернуться в ринг в марте нынешнего года и подраться с хорватом Филипом Хрговичем (17-0, 14 КО) за пояс Международной федерации бокса (IBF), который, предположительно, станет вакантным после первого поединка Усика против Тайсона Фьюри (34-0-1, 23 КО). Тогда Энтони Джошуа, который дважды проиграл нашему соотечественнику по очкам, будет иметь возможность бросить вызов победителю реванша украинского боксера Александра Усиком и британца Тайсона Фьюри.

"Все, что хочет сделать Энтони Джшоуа, – быть участником больших боев, выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе и сразиться с Тайсоном Фьюри или получить шанс еще раз сразиться с Усиком. Это то, чего хочет Бен Дэвидсон, – еще один раз попытаться победить Усика. Что касается меня, то, очевидно, мне бы понравился бой с Фьюри", – сказал Хирн.

25 декабря Энтони Джошуа заявил: "Это самый престижный титул, который можно завоевать… Я попытаюсь снова дотянуться до Фьюри и Усика. Обычно не хожу на бои, но это знаковый момент. Как только это сражение завершится, супертяжелый вес откроет новую дверь, и мы все можем получить шанс стать чемпионами. Каждый поединок приближается к конечному пункту назначения. У меня большие амбиции, я не праздную свои победы. Буду праздновать, когда стану чемпионом мира".

Напомним, 16 ноября сообщалось, что названы дата и место поединка Усик — Фьюри. Этот бой станет первым поединком за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Ранее абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис, владея титулами WBA, WBC и IBF в 1999 году.