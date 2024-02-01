Эффектный микс голливудских фильмов: появился проморолик боя Усика и Фьюри (видео)
17 февраля украинский боксер Александр Усик проведет важнейший бой в карьере. Проморолик предстоящего боя поразил сети своей эпичностью.
В сети появился яркий проморолик боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Видео выложили на странице Усика в Ютуб.
Ролик сделан в лучших традициях американского экшена. Боксеры-соперники предстают в 5 различных образах.
Сначала они — герои Вестерна, которые готовятся к поединку в стрельбе. Далее они — гладиаторы на арене перед сотнями зрителей. После этого Александр Усик и Тайсон Фьюри превращаются в персонажей из "Пиратов Карибского моря" и становятся героями аниме. Последний образ боксеров напоминает героев из "Последнего самурая".
В конце они сходятся на ринге.
Ролик уже успел поразить пользователей интернета:
- Нет, ну это сильно, голливудские трейлеры отдыхают.
- Самое крутое промо, которое только существовало.
- Эпичность зашкаливает.
- Такого я еще не видел.
17 февраля украинский боксер Александр Усик проведет важнейший бой в карьере. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он поборется с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Напомним, что бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуатвердо намерен провести третий бой с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО). Главным инициатором этой встречи в ринге выступает его новый тренер Бен Дэвисон.
Ранее была названа дата и место поединка Усик — Фьюри. Этот бой станет первым поединком за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Ранее абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был Леннокс Льюис, владея титулами WBA, WBC и IBF в 1999 году.