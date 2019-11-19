Ученые создали покрытие для унитаза, которое больше не придется мыть

Исследователи из Университета штата Пенсильвания заявили, что разработали специальное покрытие для унитазов, которое больше не придется мыть. Об этом сообщает The Guardian.

Так, по словам автора исследования Так-Синг Вонга, было создано суперскользкое покрытие, на котором не остается даже самая стойкая грязь. Поэтому требуется намного меньше воды, чтобы очистить унитаз.

Ученые считают, что их открытие может снизить потребление воды в домашних условиях и предотвратить накопление нежелательных запахов и болезнетворных микроорганизмов в туалетах.

"Я был очень рад видеть, как легко и быстро фекальные массы соскальзывают с поверхности унитаза", – заявил Вонг.

Ученый начал заниматься данным вопросом еще в 2015 году. Вонг и его команда потратили несколько лет на разработку специального покрытия для унитазов. Оно состоит из двух частей. Так, базовый слой соединяется непосредственно с унитазом и имеет "нановолоски". Сверху добавляется тонкий слой силиконового масла, который удерживается на месте первым, базовым слоем. Исследователи подчеркивают, что апгрейд унитаза занимает меньше пяти минут.

В ходе экспериментов, Вонг обнаружил, что для очистки такой поверхности нужно на 90% меньше воды, чем используется для обычных унитазов.

"Люди уже знакомы со свойствами антипригарного покрытия на сковородах. Единственное, что беспокоит так это то, как химические вещества, применяемые в покрытии, повлияют на окружающую среду", – заявил профессор из Университетского колледжа Лондона Марк Миодовник.

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