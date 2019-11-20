В Эквадоре археологи нашли останки младенцев в "шлемах" из черепов других детей

В Эквадоре археологи сделали жуткое открытие в курганах возрастом 2100 лет. Об этом сообщает New Atlas.

Так, по словам исследователей, внутри кургана они обнаружили останки двух младенцев, похороненных в "шлемах" из черепов других детей. Во время раскопок в провинции Манаби, в двух небольших курганах были найдены останки 8 младенцев, одного ребенка и двух взрослых. Вокруг некоторых из них лежали небольшие артефакты, ракушки и каменные фигурки, которые соответствовали обычаям племен, живших на этой территории.

Но на черепа двух младенцев были надеты черепа двух более взрослых детей. По словам ученых, такого погребального ритуала археологи еще не встречали в мире.

По предварительным оценкам, возраст младенцев, на момент смерти, не превышал 18 месяцев. Старшие дети, черепа которых использовали в качестве "шлемов", были в возрасте от 4 до 12 лет. Черепа были надеты на детей так, что "лицо младенца было обращено к своду черепа второго ребенка".

Также ученые предполагают, что черепа были надеты на детей уже после их смерти.

"Черепа довольно хорошо сохранились, хотя и были повреждены эрозией", – заявила автор исследования Сара Дженгст.

В контексте древних культур Южной Америки, исследователи говорят, что человеческий череп был достаточно мощным артефактом.

"Они (черепа, – ред.), как правило, представлял собой власть, предков. Также могли быть символом доминирования над другими группами. Например, путем создания трофейных голов побежденных врагов", – добавила Дженгст.

В случае с детьми, черепа могли быть попыткой защитить невинные души. Каменные статуэтки предков, вокруг останков, могли служить той же цели.

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