Ученые рассказали, как возникает ярчайший свет во Вселенной

Исследователи сообщили, что в этом году гамма-телескопы Swift и Fermi зафиксировали самый большой гамма-всплеск. Об этом сообщает Forbes.

По словам ученых, гамма-всплески (GRB) – это невероятно яркие вспышки гамма-излучения. Всего за несколько секунд они могут выпустить больше энергии, чем Солнце за все свое существование. Также 30% гамма-всплесков являются очень короткими, продолжительностью менее двух секунд. Остальные 70% могут длиться до пары часов. Огромная сила и кратковременность явления делает его крайне сложным для изучения, но недавние исследования все же помогли ученым понять, как происходят гамма-всплески.

Вышеупомянутый рекордный гамма-всплеск удалось изучить с помощью телескопа "Хаббл". Так, исследователи обнаружили, что инцидент произошел в плотной области галактики. Данный фактор объяснил необычайно мощный взрыв энергии.

Ученые предполагают, что взрыв был вызван столкновением вещества, движущегося со скоростью 99,999% скорости света. Само вещество, по мнению экспертов, было окружено плотным газом.

Такие релятивистские пучки вещества рождаются, когда умирает большая звезда. Когда ядро коллапсирует в черную дыру, пучки материи высокой энергии отделяются от оси вращения. Таким образом, гамма-всплески являются предвестниками появления новой черной дыры во Вселенной.

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