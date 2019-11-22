Масштабный сбой в Telegram: приложение неисправно работает в Украине, России и Беларуси

В пятницу, 22 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера начались во второй половине дня. Так, сбой был зафиксирован около 16:00. На данный момент причины неполадок остаются неизвестными.

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По данным сайта, отслеживающего сбои в работе популярных приложений, Telegram не работает в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове. Небольшие сбои также наблюдаются и в других городах Украины, а также России и Беларуси.

Кроме этого, отмечается, что у 60% пользователей Telegram совсем не подключается, а у еще 40% не приходят сообщения.

Как ранее сообщал Фокус:

Офис президента обзавелся своим Telegram-каналом. В первый день у канала появлось более 3 тысяч подписчиков.