Масштабный сбой в Telegram: приложение неисправно работает в Украине, России и Беларуси
В пятницу, 22 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Проблемы в работе мессенджера начались во второй половине дня. Так, сбой был зафиксирован около 16:00. На данный момент причины неполадок остаются неизвестными.
По данным сайта, отслеживающего сбои в работе популярных приложений, Telegram не работает в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове. Небольшие сбои также наблюдаются и в других городах Украины, а также России и Беларуси.
Кроме этого, отмечается, что у 60% пользователей Telegram совсем не подключается, а у еще 40% не приходят сообщения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Офис президента обзавелся своим Telegram-каналом. В первый день у канала появлось более 3 тысяч подписчиков.
- А компания Telegram и немецкая компания Wirecard AG выпустят новую криптовалюту. В рамках своего сотрудничества Telegram и Wirecard AG также планируют создать общую цифровую платежную систему и банковскую платформу.