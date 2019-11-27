Количество парниковых газов в атмосфере достигло доисторического уровня, – отчет ООН

Объем парниковых газов в атмосфере Земли достиг рекордного уровня в 2018 году. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Согласно ежегодному докладу метеорологического агентства ООН, с 1990 года парниковый эффект увеличился на 43%.

"Нет никаких признаков замедления, не говоря уже о снижении концентрации парниковых газов в атмосфере, несмотря на все усилия в рамках Парижского соглашения по изменению климата", – заявил глава ВМО Петтери Таалас.

Доклад ВМО был опубликован за неделю до климатического саммита ООН в Мадриде, на котором будет подниматься вопрос по борьбе с парниковыми газами.

В опубликованном отчете была измерена концентрация газов, отвечающих за изменение климата, а не самих выбросов, из-за которых формируются парниковые газы. Так, концентрация углекислого газа (CO2) выросла с 405,5 частей на миллион в 2017 году до 407,8 частей на миллион в 2018 году. Увеличение на 2,3 части на миллион с 2017 года превысило среднегодовое увеличение на 2,06 части на миллион в 2005–2015 годах.

"В последний раз на Земле наблюдалась подобная концентрация СО2 около 3-5 млн лет назад", – добавил Таалас.

По словам ученых, CO2 является продуктом сжигания ископаемого топлива и является основной причиной глобального потепления.

Также интенсивное использование удобрений привело к самому высокому показателю концентрации закиси азота (N2O). Уровни N2O на 123% выше доиндустриальных уровней, в то время как уровень метана в настоящее время составляет 259%.

"Эта тенденция означает, что будущие поколения будут сталкивать с более серьезными последствиями изменения климата, включая рост температуры, экстремальная погода, дефицит воды, повышение уровня моря и разрушение морских и наземных экосистем", – говорится в докладе.

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