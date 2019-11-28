Чрезвычайная климатическая ситуация: планета могла пересечь свой переломный момент

Новые исследования показывают, что точка невозврата могла быть уже пересечена

Ученые предположили, что планета уже находится в состоянии чрезвычайного положения, так как пересекла ряд критических точек в вопросах климата. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам исследователей, переломные точки достигаются, когда последствия глобального потепления становятся неудержимыми, такими как потеря ледников и лесов. В прошлом рост мировой температуры на 5 градусов считался одной из точек невозврата, но последние исследования показывают, что переломный момент может наступить между 1-2 градусами.

На данный момент температура на планете уже повысилась на 1 градус по Цельсию, и несомненно, продолжит расти из-за скопления парниковых газов. Ученые также предупреждают, что ухудшить ситуацию может выброс метана из-за тающей вечной мерзлоты и приведет к целому каскаду событий.

"Возможно, мы уже перешагнули порог, запускающий каскад взаимосвязанных переломных моментов. Школьники правы, мы наблюдаем потенциально необратимые изменения в климатической системе", – заявил ведущий автор исследования профессор из Университета Эксетера Тим Лентон.

"Как ученый, просто хочу рассказать все, как есть. Я не пытаюсь быть паникером, а рассматриваю проблему изменения климата, как проблему управления рисками", – добавил ученый.

Его коллега из Университета Восточной Англии Фил Уильямсон, который не участвовал в написании статьи, подтвердил сделанные заключения.

"К сожалению, прогноз Тима Лентона и его коллег вполне правдоподобен. Возможно, мы уже потеряли контроль над климатом Земли", – сообщил Уильямсон.

Новое исследование было опубликовано в связи с предупреждением ООН о том, что планета находится на пути к увеличению температуры на 3-4 градуса.

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