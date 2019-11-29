Древняя трагедия: в Помпеях во время раскопок нашли останки ребенка, погибшего при извержении

Скелет был найден во время археологических работ

В Помпеях для посетителей открыли несколько новых локаций и среди них здание Центральных Терм (бань), которое несколько десятилетий было закрыто для публики. При раскопках там была сделана печальная находка – останки маленького ребенка, погибшего при извержении Везувия в 79 года н.э. Об этом пишет IFLscience.

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Фото: Pompeii - Parco Archeologico

Археологи считают, что ребенку, пол которого определить невозможно, было от восьми до десяти лет. Спасаясь от извержения вулкана, он забежал в здание терм и спрятался там. "Но его усилия были тщетны. Он погиб. Это было эмоционально тяжелая работа, работать над этой находкой. Ребенок искал спасения, а нашел смерть", - сообщила археолог Альберта Мартеллоне.

Здание общественных бань в Помпеях/Фото: Pompeii - Parco Archeologico

Останки исследуют с помощью анализа ДНК, чтобы определить пол погибшего и выяснить не страдал ли он от какой-то болезни, что помешала ему вовремя скрыться от катаклизма.

Как ранее писал Фокус:

Также для посетителей открыли виллу с эротической фреской, изображающей Леду и лебедя. Фреску совершенно случайно обнаружили еще в прошлом году, и с того времени ее бережно очищали от пепла и грязи. Целая улица Via del Vesuvio была закрыта для посетителей, пока археологи очищали и консервировали находку.