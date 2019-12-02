Космический зонд "Юнона" передал на Землю новый снимок Юпитера
В момент получения снимка аппарат находился на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков гиганта
Межпланетная станция "Юнона", которая занимается изучением Юпитера, передела на Землю новое изображение самой большой планеты солнечной системы. Об этом сообщает NASA.
Фотография была сделана сразу после сближения с планетой. В момент получения снимка "Юнона" находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.
Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса, а также область хаотических облаков, что располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.
Аппарат "Юнона" достиг орбиты Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения миссии будет уничтожен при спуске на поверхность гиганта.
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