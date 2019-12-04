NASA собирается доставить на МКС отель для роботов

Устройство отправится на космическую станцию с ракетой SpaceX Falcon 9

NASA собирается доставить на Международную космическую станцию "робот-отель" на борту следующей ракеты SpaceX Falcon 9. Об этом сообщает Techcrunch.

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Устройство будет доставлено на МКС в рамках коммерческой миссии для пополнения запасов, которая состоится на этой неделе. "Робот-отель" официально называется "Крепление роботизированных грузов", или сокращенно RiTS.

Формально так называемый отель для роботов будет выполнять функции гаража, парковочным местом для роботов на время, когда они не используются. Так NASA хочет защитить роботов от потенциальных угроз, связанных с пребыванием в космосе, в том числе воздействия радиации и возможного попадания микрометеоров и другого мусора.

Первыми гостями в отеле станут два робота под название Robotic External Leak Locators (RELL). Они предназначены для обнаружения повреждений на внешнем корпусе МКС. В прошлом году эти роботы хранились внутри МКС, но свободное пространство на самой станции очень ограничено.

Также сообщается, что обычно отправка роботов во внешнюю среду занимает 12 часов. Но теперь этот процесс будет происходить быстрее и легче, так как RELL уже будут находиться за пределами МКС. Роботизированной руке станции Dextre будет гораздо проще и быстрее их извлекать и настраивать на работу

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