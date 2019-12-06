Samsung Electronics презентувала в Україні перший смарфтон з гнучким екраном Galaxy Fold

На презентації оголосили про попереднє замовлення на пристрій — з 4 грудня заявку можна залишити на офіційному сайті. Наразі Galaxy Fold на українському ринку пропонується у двох кольорах, чорному та сріблястому. Ціна становить 56 999 гривень. Окрім безпосередньо девайсу користувач отримує у комплекті бездротові навушники Galaxy Buds та стильний чохол з кевлару.

У продажу гаджет очікується 21 грудня. Його можна буде знайти у фірмових салонах Samsung Experience Store, а також у магазинах ексклюзивних партнерів. Гості презентації протестували девайс в оновленому Samsung Experience Store на Почайній — найбільшому магазині компанії в країні.

Інноваційний прорив

Samsung Galaxy Fold — це не просто новий технологічний девайс, це абсолютно інший досвід користування смартфоном. Перш за все, це вражаючий 7,3-дюймовий Dynamic AMOLED Infinity Flex дисплей, який перевершує очікування. Завдяки інноваційному полімеру екран неймовірно гнучкий, а механізм складання — міцний та надійний. Одним легким рухом портативний медіацентр згортається у компактний смартфон.

Чимало оглядачів називають Samsung Galaxy Fold провісником майбутнього смартфонів. Технологічна начинка робить гаджет універсальним як для вирішення робочих задач, так і для дозвілля. Не варто забувати й про шість камер професійного рівня — користувачеві завжди буде чим поділитися із світом. Батарея, пам'ять та швидкість роботи не викликають жодних питань — Samsung вклав у гнучкий Galaxy Fold свої кращі напрацювання.

Євгеній Кім - менеджер відділу продуктового маркетингу Samsung Electronics Ukraine

Преміальна турбота про користувачів

Українські користувачі Galaxy Fold разом зі смартфоном отримують спеціалізований преміум-сервіс підтримки. Він забезпечить максимально зручне користування гаджетом. Окрім телефонних консультацій 24/7, новий користувач Galaxy Fold отримає участь у Програмі Samsung Care+. Протягом року від покупки для власників Samsung Galaxy Fold передбачена одноразова заміна з мінімальною франшизою Infinity Flex дисплею у Авторизованому Сервісному Центрі Samsung, якщо екран розбився чи тріснув.

Элліна Лебедева- керівник бізнесу мобільних пристроїв Samsung Electronics Ukraine

"Наші екрани — це наші світи. Дотепер їхній розмір був обмежений розміром власних смартфонів. Дотепер, до появи Samsung Galaxy Fold", — зазначили в компанії Samsung Electronics.