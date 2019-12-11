Землю ждут масштабные наводнения. За 27 лет Гренландия потеряла 3,8 триллионов тонн льда

Согласно новым оценкам состояния ледяного покрова Гренландии, с 1992 года было утеряно почти 4 триллиона метрических тонн льда, что подняло уровень моря на 10,6 мм. Об этом сообщает Cnet.

По данным ученых, скорость потери льда увеличилась с 1990-х годов и, если ситуация не изменится, человечество окажется перед лицом глобального потепления наивысшего уровня. Гренландский ледяной покров уступает по своим размерам лишь Антарктиде, в нем достаточно воды, чтобы поднять уровень морей более чем на 7,4 м.

Спутники NASA и Европейского космического агентства неустанно следят за регионом, чтобы понимать, как меняется ледяной щит, и какое на него влияние оказывает изменение климата.

Так, в новом исследовании приняли участие 96 полярных ученых, которые обработали данные с 11 различных спутниковых миссий, предоставивших 26 отдельных измерений.

"Спутниковые наблюдения за полярным льдом необходимы для мониторинга и прогнозирования того, как изменения климата могут повлиять на таяние льда и повышение уровня моря. В это же время, компьютерное моделирование позволяет нам делать прогнозы на основе сценариев изменения климата, спутниковых измерений, которые предоставляют тревожные и неопровержимые доказательства", – заявил старший сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Эрик Айвинс.

Ученые подсчитали, что с 1992 года было потеряно 3,8 триллиона метрических тонн льда. Основными причинами произошедшего послужили – таяние льда и отколотые части ледника, попадающие в океан. С начала 1990-х годов ледяной щит терял приблизительно по 18 млрд тонн в год. Процесс немного замедлился в период между 2012 и 2017, но несмотря на это, ледяной щит в среднем за все время потерял 238 млрд тонн льда.

"Как правило, поднятие океана на каждый сантиметр, грозит затоплением 6 млн человек, живущим в прибрежных зонах. С учетом нынешних тенденций, таяние льдов в Гренландии к концу столетия приведет к тому, что ежегодно с наводнениями будут сталкиваться 100 млн человек, а из-за общего роста уровня моря пострадают около 400 млн человек", – заявил руководитель исследования, полярный ученый из Университета Лидса Эндрю Шепард.

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