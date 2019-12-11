Через звезды к фермам. Как в Microsoft видят технологии будущего и безопасность через 10 лет

Ян Питер де Йонг – астроном по образованию и опытный бизнесмен, долгое время работавший в различных подразделениях IBM в Нидерландах, Испании и Чехии. В начале этого года он встал во главе "Мicrosoft Украина". В офисе компании корреспондент Фокуса и провел беседу с де Йонгом, который с охотой не только оглядывается в свое прошлое, но и смотрит в технологическое будущее.

Ян Питер де Йонг

Как бизнесмен и астроном по образованию, скажите, когда коммерческая выгода станет основным мотивом человека для покорения космоса? Какие направления будут самыми привлекательными для будущих космических предпринимателей?

Наука в целом оказывает огромное влияние на бизнес. Ведь исследования, которые проводят ученые, со временем начинают приносить выгоду и предпринимателям. Сегодня мы видим ряд компаний с амбициями по освоению космоса, и у них неплохо получается воплощать их в жизнь. Если эта отрасль будет и дальше развиваться нынешними темпами, то уже в ближайшем будущем, возможно, в течение полувека или даже раньше, она принесет немалую пользу жителям планеты. Например, обеспечит более быстрый интернет и более качественные спутниковые снимки поверхности.

К слову, почему вы ушли из астрономии?

Я очень любил астрономию. Она подарила мне множество бессонных ночей. Я смотрел на очень далекие галактики, наблюдая самые ранние фазы существования Вселенной, и не спал, потому что это было настолько потрясающе. Но мне чего-то не хватало, и тогда я даже не совсем понимал, чего именно. Теперь понимаю. Мне не хватало того взаимодействия с коллегами и с клиентами, той динамики, возможности достигать целей и влиять на развитие целой страны, которая есть сейчас. Тогда у меня была небольшая команда, и в какой-то момент я осознал, что если останусь в астрономии, то проведу большую часть жизни в компании 25-70 человек. И хотя мне нравились мои коллеги, эта мысль показалась мне тяжелой.

Какие продукты Microsoft считает самыми важными для своего развития в ближайшие годы?

Сегодня Microsoft сосредоточен на оказании своим клиентам помощи в проведении цифровой трансформации. Мы предоставляем им необходимые для этого инструменты, такие как "облако" и искусственный интеллект. Например, в соседней Польше мы помогли с трансформацией налогового управления. С нашей помощью у него появилась платформа для подачи налоговых деклараций через интернет. Такой формат удобен для всех. Граждане могут заполнять декларации в удобное время, не выходя из дома, а кроме того имеют возможность посмотреть свои данные за прошлые годы. А служащим, в свою очередь, не приходится иметь дело с ворохом конвертов и бумаг. А если подключить к работе искусственный интеллект, способный анализировать данные и выявлять в них все странности и нестыковки, то с его помощью можно существенно сократить количество ошибок в декларациях и снизить вероятность мошенничества.

Многие компании в будущем смогут справляться с работой за 4, а то и за 3 дня, если предоставят своим сотрудникам соответствующие инструменты

Это отличный пример цифровой трансформации, облегчающей взаимодействие между государством и его гражданами, но мне больше нравится другой. Я говорю о точном земледелии. Я уже упоминал о спутниках, способных делать подробные снимки поверхности планеты. Используя эти изображения, а также зонды в земле и дронов, мы можем предоставить фермеру четкую картину влажности грунта на поле. Обладая этими данными, а также трактором с GPS и устройством для точной посадки семян, он может высаживать зерна с большей эффективностью, подбирая для них участки с лучшими условиями. Ведь одним требуется более влажная почва, а другим – более сухая. Это позволит не только повысить урожайность, но и сократить использование пестицидов, поскольку болезни растений возникают, когда те развиваются в некомфортных условиях, например, при слишком высокой влажности.

В Украине, которая славится своей сельскохозяйственной продукцией, это открыло бы большие возможности. Более того, работая с местными фермерами, мы обнаружили, что здесь для орошения полей расходуется много воды и топлива. Но точно зная влажность почвы, и имея надежный прогноз погоды на несколько дней, эти траты тоже можно сократить. У нас уже есть опыт внедрения подобных технологий в других странах, и мы надеемся, что первые пилотные проекты в Украине стартуют уже следующим летом.

Теперь Microsoft делает ставку на сотрудничество с правительствами и фермерами? Ведь раньше компания была больше известна продуктами для более широкой аудитории, вроде ОС Windows или Xbox?

Это часть нашей собственной трансформации. Лет 6-7 назад мы поняли: каким бы хорошим ни было портфолио, о котором вы упомянули, мы можем стремиться к большему, оказывать больше влияния. Поэтому мы стали преображаться сами.

В начале 2020-го на свет выйдет браузер Edge Chromium. Каким аргументом вы бы побудили пользователей отказываться от Chrome, который является абсолютным лидером рынка, в пользу нового браузера Microsoft?

Я бы сказал, что Chromium объединит в себе лучшее от двух миров: опыт Microsoft в создании браузеров и достоинства свободного ПО. Конечному потребителю это даст больше гибкости в возможности выбора девайса, на котором можно будет пользоваться браузером, а также более частые обновления, направленные на повышение безопасности и функциональности.

Microsoft работает над складным смартфоном Surface Duo. Как вы считаете, подобные смартфоны пришли на рынок надолго или эта мода скоро пройдет?

Складной смартфон – это комбинация мобильного телефона и лэптопа, которая предоставляет широкий спектр возможностей. Приведу пример. Если я открою на смартфоне приложение Microsoft Teams и захочу связаться со своим ассистентом, то у меня будет две опции: голосовой звонок и видеозвонок. Но на складном девайсе я также смогу увидеть его телефонный номер или сделать защищенный звонок. Так что с точки зрения больших возможностей, у таких устройств светлое будущее. Плюс, с ними вы получаете экран побольше.

Недавно Microsoft провел в Японии эксперимент, на месяц внедрив 4-дневную рабочую неделю для сотрудников. Как вы считаете, действительно ли компаниям стоит отказаться от 5-дневной рабочей недели в пользу сокращенного варианта?

Я полагаю, что многие компании в будущем смогут справляться с работой за 4, а то и за 3 дня, если предоставят своим сотрудникам соответствующие инструменты. Искусственный интеллект и роботизация могут снять с людей часть нагрузки, оставив им те задачи, решение которых требует изобретательности и креативного подхода. Так что с правильными технологиями сокращение рабочей недели возможно. Однако есть одно важное "но". Я считаю, что технологии развиваются очень быстро. Чтобы поспевать за всеми изменениями, эти 1-2 свободных дня не должны быть выходными. Их надо будет посвящать обучению и развитию.

Какие технологии и гаджеты станут "горячей темой" следующего года? Как они повлияют на жизнь массового потребителя?

Следующий год принесет невероятные перемены, и они будут вполне осязаемы. В основе технологий и решений будут лежать дополненная реальность и искусственный интеллект, объединив, которые можно получать невероятные продукты. Уже сегодня существуют приложения, которые не только могут выводить на экран вашего смартфона названия звезд и созвездий, но даже находить летящий в небе самолет и выдавать данные о нем. Достаточно просто навести на него камеру, и вы узнаете, откуда он вылетел, куда направляется и когда туда прибудет. Это примеры дополненной реальности – дополнительного слоя поверх нашей реальности.

У Microsoft есть видение того, как эта технология может принести пользу, например, тем же фермерам. При помощи очков HoloLens и дополненной реальности они смогут видеть, какая болезнь поразила растения на поле. Или представьте инженера на предприятии, которому нужно заменить определенную трубу. На очки можно вывести план здания и местоположение инженера, а также отметить ту саму трубу, которая нуждается в замене. Подобным образом они могут помочь и медикам, и полицейским.

Однако компаниям важно помнить, что при создании таких технологий во главу угла нужно ставить приватность и безопасность. Microsoft придерживается и других принципов: справедливости, всеохватности, надежности и прозрачности. Это значит, что перед этими технологиями все люди должны быть равны, они должны быть доступны каждому, нельзя допустить, чтобы они ломались или были подвержены взлому, а предлагаемые решения должны быть обоснованными. То есть если ИИ дает рекомендацию врачу или судье, эти специалисты должны четко понимать, на каких данных основан этот совет. Наконец, важную роль играет ответственность. Например, если вы запустили систему ИИ, то вы в ответе за это.

Еще 10-15 лет назад было сложно представить, что люди во всем мире будут жить в соцсетях и постоянно глазеть в смартфоны. Какая инновация, которая сегодня только зарождается, так же сильно изменит жизнь каждого человека в следующие 5-10 лет? Каким образом?

Это будет искусственный интеллект. ИИ – невероятно мощная технология. Она уже оказывает влияние на медицинскую и транспортную отрасли, способствует улучшению экологии. В будущем ее развитие только ускорится. Она поспособствует прогрессу персонализированной медицины, нацеленной на каждого человека индивидуально. Она поможет сократить трафик и уровень вредных выбросов. И может быть даже с ее помощью вещи станут более долговечными, поскольку ИИ сможет предсказывать поломки до того, как они произойдут. Да и получать комплектующие будет легче, если задействовать 3D-печать. Например, если в вашем автомобиле поломается какая-нибудь деталь, то ее можно будет не везти из другой страны, а напечатать прямо тут, в Украине. Преимущества этого неисчерпаемы.