Миллион поселенцев на Марсе к 2050 году. Маск поделился амбициозными планами на будущее

Основатель компании SpaceX Илон Маск поделился своими грандиозными планами, относительно будущей колонизации Марса. Об этом Маск сообщил в Twitter.

Несмотря на то, что орбитальные прототипы космического корабля SpaceX Starship еще даже не построены, Маск имеет на них большие виды. Он хочет не просто доставить на Марс несколько бесстрашных астронавтов, а отправить на планет целую нацию. Маск планирует строить по 100 звездных кораблей в год, чтобы отправлять по 100 тыс. человек с Земли на Марс каждый раз, когда орбиты планет будут благоприятными.

Один из пользователей в Twitter спросил Маска, собирается ли он высадить миллион человек на Марсе 2050 году. На этот вопрос Маск ответил: "да".

Ранее гендиректор SpaceX уже озвучивал такую численность населения Марса. Но его новые сообщения дают больше подробностей о миссии.

Известно, что расстояние между Землей и Марсом сокращается примерно каждые 26 месяцев. По задумке Маска, на орбите Земли своего часа будет ждать около 1 тыс. кораблей, которые будут отправляться туда в течение месяца, и в нужный час стартовать к Марсу. Путешествие будет занимать месяцы в космосе.

По словам Маска, на Марсе будет много работы. Когда его спросили, как будут отбираться переселенцы на Красную планету, Макс написал: "Нужно, чтобы каждый желающий смог полететь, с кредитами для тех, у кого нет денег".

"Я помогу заплатить, вот почему я накапливаю активы на Земле", – добавил Маск.

Но SpaceX предстоит еще долгий путь, чтобы воплотить идею в жизнь. На данный момент компания строит космические корабли, предназначенные для выхода на околоземную орбиту. Срок службы космического корабля многоразового использования будет составлять от 20 до 30 лет, что позволит им совершать перелеты между планетами.

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