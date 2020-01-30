Графский клад: в Британии на аукционе продадут уникальные винные бутылки из "золотого" стекла

На аукционе продадут уникальные винные бутылки из черного и золотого стекла XVII с гербом графа Ковентри. Об этом пишет Daily Mail.

Бутылки нашел экскаваторщик во время строительных работ. Он рыл ров под фундамент, когда под ковшом заметил блеск золота.

Бутылки уцелели чудом, и теперь их стартовая цена, по мнению оценщиков, составляет не менее 20 тысяч фунтов стерлингов. Скорее всего, бутылки были изготовлены во времена правления Карла II, для Джорджа Вильерса, 2-го графа Ковентри, который жил неподалеку в поместье Крум.

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Джордж Вильерс, 2-й граф Ковентри

Алан Блейкман, аукционист BBR Auctions отметил, что в то время нужно было быть "очень богатым", чтобы заказать себе у стеклодувов золотые бутылки для вина с собственным гербом. И подобных артефактов практически не сохранилось.

Как ранее писал Фокус:

Супружеская пара из Великобритании нашла в поле большой клад из 2600 серебряных монет. Каждая из монет оценивается в минимум 5 тысяч фунтов. Среди монет – пенни короля Гарольда II Годвинсона, правившего Англией всего семь месяцев. Он был убит в битве при Гастингсе в 1066 году, а Англия завоевана норманнами.