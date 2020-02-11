"Жнец смерти". Ученые нашли древнего предка динозавра T-rex

В Канаде ученые объявили об открытии нового вида динозавров, тесно связанного с Tyrannosaurus rex, который жил на территории Северной Америки около 80 млн лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Новый вид был назван Thanatotheristes degrootorum, что в переводе с греческого означает "жнец смерти". Он считается старейшим членом семейства T-rex, который был обнаружен в северной части Северной Америки. По словам исследователей, длина динозавра составляла до 8 метров.

"Мы выбрали имя, которое больше всего подходит тиранозавру, который был единственным известным крупным хищником в Канаде, жнецом смерти", – рассказала доцент кафедры палеобиологии динозавров в Канадском университете Калгари Дарла Зеленицки.

Она добавила, что прозвищем нового вида динозавров стало Танатос.

Ученые подчеркивают, что один из самых известных крупных динозавров T-rex жил на Земле 66 млн лет назад, а Танатос – как минимум 79 млн лет назад.

Образец нового вида был найден аспирантом из Калгари Джаредом Ворисом.

"Условно говоря, существует очень мало видов тираннозавридов. Из-за природы пищевой цепи эти крупные хищники были редкостью по сравнению с травоядными или растительноядными динозаврами", – говорит соавтор исследования Зеленицки.

Кроме этого, проведенное исследование показало, что у Танатоса была длинная морда, как у более примитивных тиранозавров, который жили на юге США.

Исследователи предполагают, что разница в форме черепа тиранозавра в разных регионах могла быть обусловлена различиями в рационе питания и зависеть от добычи, доступной в то время.

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