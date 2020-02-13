Больше Одессы. От ледника острова Пайн-Айленд откололся айсберг в 300 квадратных километров

Спутники Европейского комического агентства (ЕКА) показали, что от ледника острова Пайн-Айленд (PIG) на краю Антарктиды откололся айсберг больше, чем Одесса. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, размер отколовшегося куска составляет более 300 кв км, для сравнения площадь Одессы 236,90 кв км.

"То, на что вы смотрите, является одновременно прекрасным и ужасающим. Из полученных снимков видно, что ледник резко реагирует на изменение климата", – говорит глава Отделения наук о Земле ЕКА Марк Дринкуотер.

Несмотря на то, что "отел ледника" (откалывание айсбергов, – ред.) является естественным процессом, Дринкуотер считает, что скорость таяния и отела, наблюдаемая в Западной Антарктиде, намного выше, чем в остальных регионах.

По мнению эксперта, в ледниковой системе наблюдается дисбаланс, который появился в результате потепления, нагревания воды в океане и уменьшения количества снегопадов, что не позволило леднику расти.

Трещины в леднике за несколько дней до того, как откололся айсберг. Фото: Twitter/@CopernicusEU

Ледник острова Пайн-Айленд вместе с соседним ледником Туэйтс представляют из себя артерии, которые соединяют западный антарктический ледяной покров с океаном. По данным NASA, в регионе достаточно льда, чтобы поднять глобальный уровень моря на 1,2 метра.

В начале февраля спутниковая система ЕКА "Copernicus Sentinel" зафиксировала появление трещин, которые быстро разрастались в течение нескольких дней. После этого, от ледника откололся айсберг, который разбился на множество крупных частей. Самому крупному из них даже дали название – B-49.

Эксперт ЕКА предполагает, что айсберг откололся из-за продолжающейся нестабильности шельфового ледника, когда более теплая вода под ледником разрушает его основание.

Спутники ЕКА следят за изменения ледника острова Пайн-Айленд с 1990-х годов и случаи отела происходили многократно с 1992 года.

"Повышение уровня моря может иметь огромные экономические и социальные последствия. Эти спутники показывают, сколько массы было потеряно", – подытожил Дринкуотер.

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