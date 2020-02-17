Экологически безопасная смерть. Ученые предлагают делать компост из усопших ради будущего планеты

Ученые предлагают превращать умерших людей в компост, как экологически безопасный вариант смерти. Об этом сообщает The Guardian.

"Смерть, безусловно, не самое большое воздействие на окружающую среду, которое мы оказываем на протяжении жизни. Но мы все еще можем искать новые альтернативы", – заявила профессор почвоведения и устойчивого сельского хозяйства в Университете штата Вашингтон Линн Карпентер-Боггс.

Так, Вашингтон стал первым штатом в США, где было узаконено компостирование усопших, а в британских похоронных агентствах сообщают росте спроса зеленые захоронения.

Карпентер-Боггс является научным консультантом компании Recompose, которая собирается построить первый в мире завод по производству компоста из людей. Компания представила результаты пилотного проекта, в рамках которого было переработано шесть тел.

В процессе разложения труп превращается в почву за 4-6 недель. Тело помещается в многоразовый стальной контейнер вместе с древесной щепой, люцерной и соломой. Тщательно контролируется влажность и соотношение углекислого газа, азота и кислорода, таким образом, система создает идеальные условия для класса теплолюбивых (термофильных) микробов, которые значительно ускоряют процесс разложения.

В ходе испытаний также выяснилось, что все, включая зубы и кости, превращаются в компост. Полученная почва содержит низкий уровень бактерий кишечной палочки, что говорит о биологической безопасности. Так, родственники смогут развевать останки усопших, как пепел, или использовать почву для высадки цветов и так далее.

Данный процесс использует лишь восьмую часть энергии кремации. По словам Карпентер-Боггс, кремация в США производит столько же СО2, как и сжигание 800 тыс. баррелей нефти, что также эквивалентно перелету из Лондона в Рим.

Традиционный метод захоронения также не безопасен для природы, так как бальзамирующие жидкости могут проникать в грунтовые воды, а гробы расходуют природные ресурсы, такие как древесина и металл.

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