Падение "Черного гиганта". В Эквадоре может обрушиться 5023-метровый вулкан

Ученые выяснили, что большой вулкан в Эквадоре демонстрирует ранние признаки возможного обрушения. Об этом сообщает Cnet.

Согласно новому исследованию, вулкан Тунгурауа, также известный "Черный гигант", демонстрирует признаки нестабильности, которые могут привести к сильному оползню и серьезному повреждению местности.

К деформации Тунгурауа привела вулканическая активность, поэтому ситуация должна контролироваться на предмет появления новых признаков коллапса, считают ученые.

"Используя спутниковые данные, мы увидели очень быстрое разрушение западной стороны Тунгурауа, что вызвано дисбалансом между поступающей магмой и ее извержениями", – заявил ведущий исследователь и преподаватель в геофизическом университете Эксетера Джеймс Хикки.

Вулкан Тунгурауа проявлял частую активность с 1999 года. Около 3 тыс. лет назад уже вызвало частичное разрушение той же стороны вулканического конуса, которая теперь снова начинает разрушаться. Абсолютная высота вулкана составляет 5023 метра над уровнем моря.

Несмотря на существующую угрозу обрушения, по мнению исследователей, вулкан все еще может стабилизироваться.

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