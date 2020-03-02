Как в Парке Юрского периода. Найдено ДНК динозавров в окаменелостях возрастом 75 миллионов лет

Палеонтологи объявили об обнаружении органического материла в окаменелостях динозавров возрастом 75 миллионов лет. Об этом сообщает New Atlas.

Команда ученых утверждает, что нашла в окаменелостях клетки хрящевой ткани, белки, хромосомы и даже ДНК. Исследователи предполагают, что органические материалы могут существовать гораздо дольше, чем считалось ранее.

Исследователи из Академии наук Китая и Университета штата Северная Каролина обнаружили фрагменты черепа Hypacrosaurus, род утконосых динозавров, живших в меловой период. Найденные останки, принадлежали "птенцам", на момент смерти они еще не были достаточно взрослыми, чтобы покинуть гнездо.

Внутри фрагментов черепа обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся клетки хрящевой ткани. Два случая напоминали заключительные стадии клеточного деления, а третий – содержал структуры, похожие на хромосомы.

Следующим шагом для исследователей было проверить, могут ли окаменелости содержать еще какие-то исходные молекулы или белки.

Первым был сделан иммунологический тест, во время которого применяли вещества, реагирующие на антитела от определенного типа клеток. В этом случае были найдены антитела к коллагену типа II – белок обычно обнаруживается в хрящах животных.

Слева: две клетки хрящевой ткани, соединенные таким образом, которые напоминает заключительные стадии деления клетки. Центр: клетка, содержащая структуры, напоминающие хромосомы. Справа: отдельно взятая клетка хрящевой ткани, где красным отмечено присутствие ДНК. Фото: Science China Press

Во время второго теста команда искала ДНК динозавров. Ученые взяли отдельные клетки из хряща динозавра и нанесли два различных окрашивающих вещества, которые связаны с фрагментами ДНК. Тест дал положительный результат.

Обнаружение потенциального ДНК в этих образцах имеет огромное значение. На данный момент считается, что ДНК может сохранять максимум около миллиона лет, но имеющимся окаменелостям 75 млн лет.

"Эти новые результаты дополняют растущее число свидетельств того, что клетки и некоторые биомолекулы могут сохраняться намного дольше. Полученные результаты позволяют предположить, что ДНК может сохраняться в течение десятком миллионов лет, и мы надеемся, что это исследование поможет ученым, работающим над древней ДНК. Они смогут расширить существующие границы и использовать новую методологию, чтобы раскрыть все неизвестные молекулярные секреты, которые хранят в себе древние ткани", – говорит соавтор исследования Алида Бейлль.

Правда, другие ученые сомневаются в достоверности исследования, предполагая, что данные могли быть неверно истолкованы или образцы загрязнены ДНК страусов, которых сравнивали с результатами динозавров. Авторы исследования опровергают предположения критиков.

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