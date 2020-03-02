Не за шесть дней, но быстро. Земля могла сформироваться раньше, чем принято считать

Новое исследование показывает, что Земля сформировалась раньше, чем предполагают ученые. Об этом сообщает Forbes.

Общепринятая теория заключается в том, что ранняя Земля была сформирована в результате случайного столкновения больших планетарных тел. Они врезались друг в друга и соединялись, чтобы в конце концов сформировать Землю за период времени в десятки миллионов лет.

Но новое исследование указывает, что формирование Земли происходило по другому механизму, который мог оказаться более быстрым. По оценкам исследователей, это произошло примерно за 5 миллионов лет, что является чрезвычайно быстрым процессом в астрономических временных масштабах.

Так, исследовательская группа проанализировала состав железа в недрах Земли и сравнила его с внеземными телами. Ученые обнаружили, что состав Земли был очень похож на состав определенного типа метеоритов – CI хондритов.

Дело в том, что если бы Земля образовалась в результате столкновения планетарных тел, то ее состав был бы общим котлом, демонстрирующим сходство с различными типами внеземного материала. Материал "единого источнка", из которого была сформирована мантия Земли привел ученых к выводу, что Земля, вероятно, образовалась в результате быстрого скопления пыли от аккреционного диска, окружавшего Солнце около 4,54 млрд лет назад.

Околозвездный аккреционный диск, заполненный частицами пыли, первоначально и сформировал полное железа внутреннее ядро Земли. Через несколько сотен тысяч лет, когда диск начал остывать, мелкие частицы пыли начали падать на ядро Земли, быстро формируя остальную часть ранней Земли.

Соответствие между составом железа в недрах Земли и CI хондритами подразумевает "единый источник" материала, когда формировалась Земля. В противном случае, состав железа был бы частично схож с различными типами метеоритов.

Открытие дает подсказки о том, как формировались другие планеты во вселенной, а также как вода могла попасть на Землю.

По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что вода накапливалась на Земле из той, что содержала в себе пыль. Такая теория объясняет воду, содержащуюся глубоко в мантии Земли.

Таким образом, ключевые ингредиенты для жизни, вероятно, являются побочным продуктом формирования планет, похожих на Землю. Присутствие воды, скорее всего, можно будет найти на многих других планетах во вселенной.

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