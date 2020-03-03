Телепатия будущего. Ученые заставили биологические и искусственные нейроны общаться на расстоянии

Исследователи в Европе и Великобритании смогли соединить биологические и искусственные нейроны, позволяя им общаться на большом расстоянии через Интернет. Об этом сообщает New Atlas.

Так, биологические нейроны выращивались в одной стране и передавали сигналы через искусственный синапс, расположенный в другой, электронным нейронам в третьей стране. По словам ученых, как бы ни были мощны современные компьютеры, все они меркнут перед возможностями человеческого мозга. Он состоит из нейронов, которые взаимодействуют друг с другом посредством импульсов электрических сигналов, проходящих через крошечные синапсы. Нейроны могут обрабатывать и хранить информацию, в отличие от компьютеров, которым для каждой задачи требуется отдельный тип памяти.

Искусственные версии нейронов и синапсов оказались гораздо мощнее, чем традиционные конструкции компьютерных чипов, но новая система все еще находится на экспериментальной стадии. Команда исследователей сделала следующих шаг в тестировании, соединив искусственные и биологические версии между тремя разными странами.

Иллюстрация: University of Southampton

Биологические нейроны крысы выращивались в лаборатории в Италии, в университете Падуи. В это же время, искусственные нейроны были изготовлены на кремниевых чипах в Швейцарии, в Цюрихском университете и ETH Zurich. Две разные технологии связали искусственными синапсами, известными как "мемристоры", которые работали в Университете Саутгемптона в Великобритании.

Вспышки передавались от крысиных нейронов через Интернет к мемристорам. Они преобразовывали сигналы в электронные вспышки, а затем передавались искусственным нейронам в Цюрихе. Система работала в обоих направлениях, позволяя биологическим и искусственным компонентами быстро обмениваться информацией.

"Мы очень взволнованы этой новой разработкой. С одной стороны, она закладывает основу для нового сценария, который никогда не встречался во время естественной эволюции, когда биологические и искусственные нейроны связаны друг с другом и взаимодействуют через глобальные сети. Это может быть основой для нейро-электронного интернета. С другой стороны, это открывает новые перспективы для нейропротезных технологий, прокладывая путь к исследованиям по замене нефункционирующих частей мозга микросхемами ИИ", – говорит автор исследования Фемида Продромакис.

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