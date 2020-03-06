Святой Грааль математики. В библиотеке на Корсике нашли первое издание книги Ньютона
В библиотеке на французском острове Корсика было найдено первое издание книги Исаака Ньютона. Об этом сообщает Cnet.
Речь идет о книге "Математические начала натуральной философии", которое обнаружили на полках библиотеки, основанной одним из братьев Наполеона Бонапарта. Книга оставалась незамеченной с момента своей публикации в 17 веке.
Первое издание обнаружила директор по консервации Ваннина Ширински-Шихматофф.
"Я обнаружила Святой Грааль в главной комнате, спрятанной на верхних полках. Обложка имеет небольшие повреждения, но внутри книга в отличном состоянии – это краеугольный камень современной математики", – говорит Ширински-Шихматофф, работающая в Музее Феша.
Впервые опубликованный в 1687 году новаторский трактат Ньютона по физике "Математические начала натуральной философии" сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставшие основой классической механики и названные его именем.
Эксперт отмечает, что оригинальное издание на латыни, похожее на то, что было обнаружено, продали на аукционе в Christie's в 2016 году за 3,7 млн долларов. Книга также публиковалась и на английском языке.
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