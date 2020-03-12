Железные облака и дожди из металла. В созвездии Рыб найдена экзопланета со свирепой погодой

Ученые выяснили, что на далекой экзопланете Wasp-76b идут дожди из расплавленного металла, температура достигает 2400 градусов по Цельсию, а скорость ветра составляет 1,6 тыс. км/ч. Об этом сообщает The Guardian.

Наблюдения за экзопланетой, которая вращается вокруг своей звезды, были сделаны с помощью Чрезвычайно большого телескопа в пустыне Атакама в Чили. По словам астрономов, телескоп изменит представление человечества о мирах за пределами Солнечной системы.

Экзопланета Wasp-76b находится на расстоянии в 640 световых лет от Земли в созвездии Рыб и является сверхгорячим газовым гигантом. Известно, что планета вращается вокруг звезды на расстоянии примерно 3% от расстояния между Землей и Солнцем, что приводит к высоким температурам на планете и железным дождям.

"Это мир, который сложно себе представить, так как в нашей Солнечной системе нет ничего подобного", – говорит соавтор статьи из Женевского университета Кристоф Ловис.

Поскольку планета находится так близко к звезде, она постоянно повернута к ней лишь одной стороной, а ее вторая часть постоянно находится в тени. На светлой стороне, которая на 1 тыс. градусов горячее, молекулы разделяются на атомы и железо испаряется в атмосферу, образуя металлические облака. Большая разница температур взывает свирепые ветра, которые переносят пары железа в более прохладную сторону планеты, где температура падает примерно до 1500 градусов по Цельсию. Там железо конденсируется и выпадает в виде дождя.

Такие подробности ученым удалось выяснить, наблюдая за транзитом планеты перед звездой. Для планет-гигантов, которые находятся очень близко к родной звезде, наблюдение за транзитами является еще более легкой задачей, поскольку они блокируют еще больше света. Ученые также могут выяснить по изменению спектра света, какие газы присутствуют в атмосфере планеты.

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