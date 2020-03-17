Пандемия коронавируса COVID-19 значительно улучшила качество воздуха в мире

На территории Британии и Европы было зафиксировано снижение уровня загрязнения воздуха из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает Time.

Так, уровень загрязнения воздуха был признан "низким" на всех 165 площадках Великобритании, которые регулярно контролируются Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Подобные уровни снижения загрязнения были зарегистрированы в крупных городах Италии, Франции, Испании, Швейцарии и Чешской Республики, а также рядом с этими странами.

Эксперты говорят, что сокращение количества людей, выезжающих на дороги, является главным фактором снижения загрязнения.

"Вероятно, еще слишком рано делать какие-либо окончательные выводы для Великобритании, поскольку уровни загрязнения будут еще изменяться в зависимости от погоды. Тем не менее, с уменьшением трафика, загрязнение воздуха будет снижаться", – заявил профессор Университета Эссекса Ян Колбек.

Выбросы диоксида азота в мире по состоянию на 1 января 2020 года.

Выбросы диоксида азота по состоянию на 11 марта.

Спутниковые системы показывают резкое снижение выбросов диоксида азота после введения карантинов в Италии и Китае. Данные из Испании также показывают, что уровни начинают падать.

"Текущие данные по Мадриду показывают гораздо более низкие концентрации, чем те, что фиксируются обычно по воскресеньям, когда на дорогах наблюдается небольшой трафик", – говорит профессор Колбек.

Данные Европейского космического агентства также показывают резкое сокращение выбросов диоксида азота над северной Италией – эпицентром вспышки в стране.

"Снижение выбросов диоксида азота над долиной реки По особенно заметны. Хотя могут быть небольшие различия в данных из-за облачного покрова и меняющейся погоды, но мы уверены, что наблюдаемое сокращение выбросов совпадает с карантином в Италии, что привело к снижению трафика и промышленной активности", – заявил руководитель миссии спутника ESA Copernicus Sentinel-5P Клаус Зенер.

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