Стены из костей мамонтов. Археологи нашли странное строение возрастом более 20 тысяч лет

В России на участке раскопок под названием Костенский 11 было обнаружено круглое строение из костей мамонтов, чей возраст составляет более 20 тыс. лет. Об этом сообщает Cnet.

По словам исследователей, строение является потенциально самым старым круглым сооружением, построенным людьми в этом регионе.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с международными исследовательскими институтами, показывает, что 51 нижняя челюсть и 64 отдельных черепа мамонта были использованы для построения необычной конструкции стен 9 на 9 метров.

В дополнение к черепам мамонта были найдены различные кости северного оленя, лошади, медведя, волка и лисы. Находка находится приблизительно в 480 км к югу от Москвы.

"Костенский 11 представляют собой редкий пример палеолитических охотников-собирателей, живущих в этих суровых условиях. Что могло привести древних охотников-собирателей на этот участок? Одна из теорий заключается в том, что мамонта и люди могли массово переселиться в регион, так как там находится естественный источник воды, который не замерзал в течение зимы, что было редкостью", – заявил ведущий автор исследования, археолог из Университета Эксетера Александр Прайор.

В круговом строении также была обнаружена обугленная древесина, что привело ученых к выводу, что люди жгли дрова и кости, чтобы согреться. В дополнения к древесине, были найдены 50 обгоревших семян растений.

"Эти находки проливают свет на цели этих загадочных мест. Археология дает нам понимание того, как наши предки выжили в холодной и враждебной среде в разгар ледникового периода. Большинство других мест в аналогичных широтах в Европе к этому времени были заброшены, но этим группам удалось приспособиться и найти еду, укрытие и воду", – говорит Прайор.

Несмотря на то, что ученые разобрались в строительных материалах странного сооружения, они пока не знают, какое у него было назначение. Оно могло использоваться как для церемониальных мероприятий, так и для хранения продуктов. Большой диаметр круга указывает на то, что вряд ли у строения была крыша.

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