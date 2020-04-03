Археологи нашли изображения богов в 3000-летнем саркофаге египетской принцессы

Ученые вскрыли 3000-летний деревянный саркофаг египетской принцессы по имени Та-Кер-Хеб впервые за сто лет и обнаружили на крышке изображения богов. Об этом пишет Metro.

Саркофаг с мумией был подарен Перскому музею в Шотландии Обществом естествознания и археологии в 1936 году. А в Великобританию саркофаг попал благодаря коллекционеру Уильяму Бэйли, который купил его у куратора Египетского музея в Каире.

Саркофаг не вскрывали, но в 2013 году исследовали в Манчестерской королевской детской больнице: была проведена компьютерная томография и рентгенограмма.

Считается, что Та-Кер-Хеб была принцессой, или жрицей в Фивах. Скончалась более 3000 лет назад. Ее гробницу в незапамятные времена разграбили, а мумия была повреждена, когда воры, судя по всему, искали на ней драгоценности.

Рисунки были нанесены на внутреннюю поверхность саркофага и изображают богиню Аментет, называемую "Госпожой Запада" в двух ипостасях. Удивительно, говорят ученые, но никто не догадывался, что саркофаг был украшен, ведь тело Та-Кер-Хеб никогда не извлекали из гроба.

Фото: City Hall Museum in Perth

Сейчас саркофаг консервируют, чтобы избежать разрушений, его и мумию принцессы планируют добавить в экспозицию музея в 2022 году.

Как ранее писал Фокус:

Министерство туризма и археологии Египта провело дезинфекцию главной туристической достопримечательности страны – Большого Сфинкса и пирамид. Сейчас, из-за пандемии коронавируса поток туристов в Египет иссяк и в Министерстве использовали это время, чтобы произвести дезинфекцию исторического района Каира – Гизы.