Археологи нашли изображения богов в 3000-летнем саркофаге египетской принцессы
Ученые вскрыли 3000-летний деревянный саркофаг египетской принцессы по имени Та-Кер-Хеб впервые за сто лет и обнаружили на крышке изображения богов. Об этом пишет Metro.
Саркофаг с мумией был подарен Перскому музею в Шотландии Обществом естествознания и археологии в 1936 году. А в Великобританию саркофаг попал благодаря коллекционеру Уильяму Бэйли, который купил его у куратора Египетского музея в Каире.
Саркофаг не вскрывали, но в 2013 году исследовали в Манчестерской королевской детской больнице: была проведена компьютерная томография и рентгенограмма.
Считается, что Та-Кер-Хеб была принцессой, или жрицей в Фивах. Скончалась более 3000 лет назад. Ее гробницу в незапамятные времена разграбили, а мумия была повреждена, когда воры, судя по всему, искали на ней драгоценности.
Рисунки были нанесены на внутреннюю поверхность саркофага и изображают богиню Аментет, называемую "Госпожой Запада" в двух ипостасях. Удивительно, говорят ученые, но никто не догадывался, что саркофаг был украшен, ведь тело Та-Кер-Хеб никогда не извлекали из гроба.
Фото: City Hall Museum in Perth
Сейчас саркофаг консервируют, чтобы избежать разрушений, его и мумию принцессы планируют добавить в экспозицию музея в 2022 году.
Как ранее писал Фокус:
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- Ранее после реставрационных работ, которые длились почти сто лет, старейшую пирамиду Египта вновь открыли для посетителей. Ступенчатая пирамида была построена архитектором и визирем Имхотепом более 4700 лет назад для фараона Джосера, основателя Древнего Царства в некрополе Саккара к югу от Каира. Она считается первой пирамидой, построенной в Египте и самым старым сохранившимся каменным зданием в мире.