В тяжелые времена люди склонны доверять слухам, а не фактам, – ученые

Ученые выяснили, что люди во время эмоционального стресса начинают больше доверять слухам, чем проверенным фактам. Об этом сообщает Forbes.

Так, новый мета-анализ было опубликован в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes. В исследовании рассматривалось явление, когда люди в спокойное время больше доверяют фактам, а во время стресса – слухам.

Команда из Университета Техаса, Университета Северной Каролины и Ливанско-Американского университета проанализировала 61 исследование по принятию решений и выяснила, какой тип информации предпочтительнее при различных обстоятельствах.

"В первую очередь, когда существует серьезная угроза или проблема, не связанная со здоровьем, люди склонны принимать во внимание холодные, жесткие факты, а не чьи-то рассказы или истории", – говорит автор исследования Стэйси Фрилинг.

Но когда "эмоциональная вовлеченность" становится высокой, то есть во время стресса или грозы, особенно в случаях с медицинскими и личными проблемами, люди кардинально меняют свою стратегию. Они меньше полагаются на факты и больше на неподтвержденные доказательства.

"Мы обнаружили, что люди чаще прислушиваются к историям из жизни, чем к обоснованным фактам, особенно когда речь заходит о медицинской помощи. В частности, когда проблема связана со здоровьем, личностью и представляет серьезную угрозу, люди склонны полагаться на истории. Это имеет больше значение в нынешних условиях, когда все обеспокоены коронавирусом", – отмечает эксперт.

Ярким примером являются недавние панические покупки, которые привели к дефициту некоторых товаров. Многие люди проигнорировали реальность ситуации, советы экспертов и здравый смысл, чтобы запастись туалетной бумагой, пишет эксперты.

Ученые предполагают, что людям удобнее полагаться на истории из жизни, так как возможно, появляется ощущение получения инсайдерской информации, которая может быть точнее, чем официальные рекомендации. Логика проигрывает в стрессовые времена, и люди воспринимают любую информацию, которая может дать им преимущество.

"Истории из жизни, в некотором смысле, могут казаться такими, что дают более глубокое понимание ситуации. Мощный эффект, даже если он противоречит научным открытиям. В стрессовые времена, возможно, наша ошибка – личную истину за счет более рационального мышления", – говорит доктор философии, психолог-консультант Сюзанна Рофф.

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