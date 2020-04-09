В Стэнфорде изобрели "умный туалет": он может определять признаки заболеваний по моче и фекалиям

Ученые Стэнфордского медуниверситета (США) изобрели умный унитаз, с помощью которого можно выявлять признаки различных заболеваний у пациентов. Об изобритении рассказывается на сайте вуза.

"Устройство может быть особенно привлекательным для людей, которые генетически предрасположены к определенным заболеваниям, таким как синдром раздраженного кишечника, рак предстательной железы или почечная недостаточность, и хотят сохранить здоровье", – сказано в сообщении.

"Наша концепция насчитывает более 15 лет. Когда я рассказывал об этом, люди смеялись, потому что это казалось интересной, но немного странной идеей", – сказал Санджив Гамбир, автор разработки.

После экспериментального исследования, в котором принял участие 21 участник, Гамбир и его команда воплотили в жизнь свое видение точного умного туалета, ориентированного на здороохранение.

Туалет Гамбира – это обычный унитаз, оснащенный гаджетами внутри чаши, которые содержат множество инструментов для мониторинга здоровья. Сначала образцы мочи и стула снимаются на видео и обрабатываются набором алгоритмов, чтобы оценить уродинамику и консистенцию. Затем образцы тестируются на определенные молекулярные характеристики, которые оценивают количество лейкоцитов, уровни белков и другие параметры. Система может также выявлять такие симптомы заболеваний, как, например, кровь в моче.

Туалет автоматически отправляет данные, извлеченные из любого образца, в безопасную облачную систему для безопасного хранения. В будущем, сказал Гамбир, эта система может быть интегрирована в систему учета любого поставщика медицинских услуг для быстрого и легкого доступа.

"Что касается умного туалета, то в том, что в отличие от носимых устройств, его нельзя снять. Каждый человек использует ванную комнату и это повышает ее ценность как устройства для выявления заболеваний", – сказал Гамбир.

На данный момент унитаз может отслеживать 10 различных биомаркеров, включая количество лейкоцитов и уровни определенных белков, которые могут указывать на целый ряд заболеваний, включая почечную недостаточность, инфекцию и рак мочевого пузыря.

Изначально планировалась идентифицировать пользователей по отпечатку пальца человека на кнопке слива, однако, унитаз может быть оснащен системой автоматического смыва и смыв может произвести другой человек. Поэтому ученые обратились к весьма неожиданному способу. Их система сканирует область заднего прохода и таким образом идентифицирует человека.

"Мы понимаем, насколько странно это может звучать, однако такой подход работает из-за уникальности отпечатка на сканере", – рассказали разработчики.

Сейчас ученые совершенствует функции молекулярной оценки для образцов стула. Кроме того, они планируют разработать индивидуальные датчики для людей с определенными заболеваниями. Например, людям с диабетом могут измерять уровень глюкозы в моче.

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