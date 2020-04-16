С дивана на Марс. Специалисты NASA управляют марсоходом Curiosity из своих домов из-за карантина

Специалисты NASA научились управлять марсоходом Curiosity удаленно из дома из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает SciTechDaily.

С 20 марта научно-исследовательский центр Лаборатория реактивного движения NASA, откуда управляют марсоходом, был закрыт на карантин. Так, команде пришлось впервые планировать миссию и управлять ей удаленно. В итоге, марсоход успешно просверлил образец марсианской породы в месте под названием Edinburgh.

Для работы удаленно специалистам понадобилось перевезти домой большое количество техники, которая необходима для планирования миссий. Но не всю аппаратуру удалось перенести, например, в центре команда использует трехмерные изображения Марса и специальные очки, которые позволяют четче видеть пейзаж планеты. Таким образом ученые лучше понимают, куда вести Curiosity и как далеко вытягивать роботизированную руку.

Но для использования таких очков необходимы продвинутые видеокарты в высокопроизводительных компьютерах центра. Для просмотра 3D-изображений Марса на обычных ноутбуках, специалисты NASA теперь используют простые красно-синие 3D-очки.

Команда провела несколько тестов и одну полноценную тренировку, прежде чем пришло время планировать новую буровую миссию.

Проблемы возникли также с коммуникацией. В программировании каждой последовательности действий марсохода может участвовать около 20 человек, которые обычно разрабатывают и тестируют команды в одном месте, общаясь с десятками коллег.

"Мы обычно находимся все в одной комнате, делимся изображениями и данными. Люди общаются небольшими группами по всей комнате", – говорит глава команды NASA Алисия Олбо.

Она отмечает, что теперь задачи приходится решать с помощью видеоконференций, а также мессенджеров. Требуется дополнительное время, чтобы убедиться, что все понимают задачи.

"Я постоянно отслеживаю около 15 каналов чата", – признается руководитель научно-исследовательской группы Кэрри Бридж.

Как правило, Бридж работает с несколькими группами, которые находятся в ситуационной комнате. Там просматривают собранные Curiosity данные и изображения, а также генерируются команды для марсохода.

Как ранее сообщал Фокус: