Танец звезды вокруг черной дыры в центре Млечного Пути подтвердил теорию Эйнштейна

Впервые астрономы обнаружили звезду, вращающуюся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Звезда вращается по орбите, предсказанной теорией относительности Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на научный журнал Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения за звездой были сделаны астрономами с помощью Чрезвычайно большого телескопа Европейской южной обсерватории. Ученые увидели, что орбита звезды имеет форму розетки.

Теория гравитации Исаака Ньютона предполагает, что орбита звезды должна была выглядеть как эллипс, но это не так. Существующая форма розетки подтверждает общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Директор Института внеземной физики имени Макса Планка Рейнхард Гензел руководил исследованием. Наблюдения велись более 30 лет.

"Этот знаменитый эффект, впервые увиденный на орбите планеты Меркурий вокруг Солнца, был первым свидетельством в пользу общей теории относительности. Спустя 100 лет мы снова его обнаружили в движении звезды, вращающейся вокруг компактного радиоисточника Стрельца А* в центре Млечного пути. Этот прорыв подтверждает, что Стрелец А* должен являться сверхмассивной черной дырой в 4 млн раз больше массы Солнца", – говорит Гензел.

Стрелец А* находится в 26 тыс. световых лет от Солнца, а наша солнечная система расположена на краю одного из спиральных рукавов Млечного Пути.

Также ученые добавляют, что звезда, вращающаяся вокруг черной дыры, известна под названием S2. Она проходит ближе всех к черной дыре менее чем на 20 млрд км. Звезде требуется 16 земных лет, чтобы завершить орбиту вокруг черной дыры.

Обычно орбиты не являются идеальными кругами, объекты приближаются лии удаляются во время вращения. Ближайший подход S2 к черной дыре меняется каждый раз, что помогает создать форму розетки. И теория общей теории относительности предсказывает, насколько эта орбита изменяется.

Как ранее сообщал Фокус: