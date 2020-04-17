На берегу Океана Бурь. Компания из США назвала место для посадки своего аппарата на Луне

В США коммерческая компания Intuitive Machines, которая займется доставкой грузов на Луну, назвала место посадки для своего лунного аппарата Nova-C. Об этом сообщает The Guardian.

Миссия IM-1 должна быть запущена на ракете SpaceX Falcon 9 в октябре 2021 года. Согласно предварительным расчетам, лунный аппарат приземлится невдалеке от Долины Шретера (Vallis Schroteri), обрушившегося лавового туннеля в районе крупнейшего лунного моря под названием Океан Бурь.

Место изначально рассматривалось NASA для миссии Apollo-18 в конце 60-х начале 70-х годов, но в итоге, миссия была отменена.

Аппарат Nova-C доставит на Луну коммерческие грузы и пять полезных грузов, предоставленных NASA. Отмечается, что Nova-C может нести 100кг полезной нагрузки и генерировать 200 Вт мощности. Во время миссии также будет протестирована система точной посадки, созданная Intuitive Machines, которая предполагает приземление в пределах 200 метров от назначенного места.

Intuitive Machines, вместе с двумя другими компаниями, заключила контракте с NASA на 250 млн долларов на доставку полезных грузов на Луну в рамках программы "Коммерческие лунные полезные нагрузки".

Одна из отобранных компания Astrobotic будет использовать ракету United Launch Alliance Vulcan Centaur, запуск которой также запланирован на 2021 год.

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