Космический корабль SpaceX для полетов на Луну и Марс прошел ключевой тест

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что прототип космического корабля, для полетов на Луну и Марс, успешно прошел ключевое испытание. Об этом сообщает CNN.

По словам Маска, корабль SpaceX Starship SN4 прошел криогенное испытание. Такой тест необходим для корабля, чтобы доказать, что аппарат "способен выдержать исключительно высокое давление, вызванное очень холодным топливом", которое охлаждается в условиях космоса. Во время эксперимента резервуары космического корабля заполняют криогенной жидкостью под высоким давлением.

Испытания проводились на испытательном полигоне SpaceX невдалеке от города Браунсвилл в штате Техас.

Стоит подчеркнуть, что ни один предыдущий прототип Starship не смог успешно пройти криогенное испытание. Не так давно прототип Starship SN3 провалил тест из-за ошибки в конфигурации.

Основной целью запуска космического корабля является создание первого человеческого поселения на Марсе. Для этого, по словам Маска, Starship должен будет выйти на орбиту Земли с помощью гигантского ракетного ускорителя под названием Super Heavy.

После этого, Starship отсоединится от ускорителя, что позволит космическому кораблю дальше использовать свой собственный топливный бак во время 6-месячного путешествия на Марс.

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